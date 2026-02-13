10秒速成！Google釋出AI拜年官方指令：一鍵生成專屬賀卡

透過Gemini的圖片生成功能，就能打造客製化的創意拜年圖。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著通訊軟體成為年節問候的主要管道，「長輩圖」成為春節期間不可或缺的社交語言。Google 在官方部落格中分享多項Gemini在春節的應用情境，其中之一便可透過Gemini的圖片生成功能，打造客製化的創意拜年圖。

相較於過去需靠設計軟體或下載現成模板，如今使用者可直接在Gemini介面中點選下方工具列的「建立圖片」，並於模型選單中選取「思考」或「Pro」模式，上傳一張個人照片或全家福作為參考素材。

請繼續往下閱讀...

接著，輸入簡單指令，例如：「請參考這張照片中人物的特徵，幫我生成一張長輩最愛的拜年圖。背景要有清雅脫俗的盛開百合、金桔和祥雲，搭配一隻英姿颯爽的駿馬在金光中奔騰。圖片上加上溫馨文字『早安我的朋友：祝您新年馬到成功』以及『2026 馬力全開』，風格要大氣且充滿喜慶金光！」系統便能依據需求生成專屬的年節賀圖。

透過AI將個人影像與節慶元素融合，不僅能提升祝福訊息的辨識度，客製化的設計也更有機會在親友群組中引發共鳴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法