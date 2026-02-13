台灣最大Costco要來了！招牌掛上畫面曝光 開幕時間官方全說了

好市多高雄店是好市多在台灣首家門市。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）新高雄店來了！全台首間好市多高雄店將搬遷至亞洲新灣區80 期重劃區，占地1.4萬坪將成為全台最大間好市多。根據好市多臉書曝光最新建築外觀影片，表示外牆Logo已經掛上去，並表示未來新高雄店將會是全台擁有最多汽機車停車位的好市多賣場。

1997年開立的好市多高雄店為台灣第1家好市多（Costco），不過因租約將到期，計畫從前鎮區中華五路現址，搬到復興路的「亞灣80期重劃區」。

好市多（Costco）全球執行長瓦克里斯（Ron Vachris）早在2025年末即預告，2026會計年度將規畫5家門市遷址，其中包括台灣高雄，新地點將規劃更大、停車空間更多，以提升會員購物體驗並帶動成長。

根據好市多官方臉書，好市多表示，新高雄賣場的外牆Logo已悄悄掛上去了，「從一片空地，到動工搭建，我們一步一步為會員打造更舒適的購物空間。」

好市多官方臉書並透露，新高雄店將會是全台擁有「最多汽機車停車位」的好市多賣場。預計有1010席汽車位及400席機車位，提供最寬敞便利的停車空間。

至於開幕時間，綜合媒體報導，好市多表示「請各位會員朋友靜候佳音，我們將於第一時間正式發布通知。」

