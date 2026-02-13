台美貿易協定 李鎮宇：美把台灣納國安框架但「就怕這一點」

台新金控首席經濟學家李鎮宇。（資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕台美完成對等貿易協定（ART）的簽署，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士在臉書貼文直言，這次談判相當成功，關稅大規模下降，能跟競爭國站在同一個起跑點，等於把台商的腳鐐拆掉。而美國也正式把台灣放進美國國安與產業安全框架裡面。但他也說，若協定送立法院審議速度慢，或因政治攻防拖延，談下來的條件都可能失去時效性。

李鎮宇說，這次談判相當成功，其中最重要的，就是關稅從「32%+MFN」一路談到「15%且不疊加」。換句話說，只要能跟競爭國站在同一個起跑點，台商是很有競爭力的。

李鎮宇強調，更關鍵的是「不疊加」，計算方式與日本、韓國、歐盟一致，等於我們終於站在同一條起跑線。這一點，對工具機、機械、醫材、紡織、農漁產品，是真正的現金流差異。

第二個重點，他說，是232條款與半導體供應鏈的定位。文件寫得很清楚，占輸美金額 76%的項目屬於232條款範圍，主要是半導體與資通訊產品。這代表這不是單純關稅談判，美國正式把台灣放進美國國安與產業安全框架裡面。台灣重要產業已經與美國建立戰略夥伴關係。半導體衍生品、汽車零組件、航空零組件都取得最優惠待遇。美方承諾對台灣企業赴美設廠提供土地、水電等基礎設施協助。這是把供應鏈從交易關係升級成戰略夥伴關係。把台灣從「出口商」變成「體系內成員」。

李鎮宇認為，取得這個戰略位置，從國安、產業、地緣政治的角度上，比幾個百分點的稅率更重要。

至於糧食安全與非關稅議題的防線，李鎮宇說，27項主要農產品不降稅，稻米、雞肉、大蒜等都守住，這對中南部的農戶算是鬆了一口氣。牛豬議題只開放絞肉與部分內臟。基改食品管理與校園禁用也維持。這些細節其實很關鍵。因為美方談判起點，就是台灣對美739億美元逆差，壓力山大。如果在這種壓力下，還能守住核心農業與食安框架，代表談判有所持有所本，態度堅定，沒有全面開門，而是選擇性開放。

李鎮宇說，這是一次非常成功的談判，上次他給95分，這次可以打到95分以上了。台灣正式被劃入美國高科技與供應鏈安全體系。談判團隊值得大家的肯定。

但他也說，真正的考題還沒結束。文件已經寫明要送立法院審議。如果立法速度慢，或政治攻防拖延，前面談下來的條件都可能失去時效性。「日本、韓國的前車之鑑就在那裡」。市場最怕的不是談判，而是內耗。

