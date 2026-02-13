台美簽署對等貿易協定 卓榮泰：達成6大目標

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今天在臉書表示，台美雙方已正式簽署完成「台美對等貿易協定」，確立了對等關稅15%不疊加、獲232關稅最優惠待遇，並爭取到 2072項輸美產品豁免對等關稅。歷經10個月的磋商談判，戮力完成國人交付之使命，達成6大目標。

卓榮泰表示，感謝副院長鄭麗君及政委楊珍妮領軍談判團隊，歷經10個月的磋商談判，戮力完成國人交付之使命，達成6大目標：爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力；確保糧食安全與軍工韌性；守護國人健康，以科學證據對齊國際規範；優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境；共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈；增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，接下來，行政部門將展開清楚說明，讓國會、產業及社會各界充分了解，這次協定形成的「台灣+美國，供應鏈新布局」。政府也會落實關於農工產業的各項支持政策，協助產業擴大爭取海外市場訂單的計畫與措施，「轉守為攻」。

卓榮泰指出，美方對我調降稅率將在完成其國內程序後於美國聯邦公報發布生效，行政院將依「條約締結法」相關規定，儘速將對等貿易協定函請立法院審議，函送同時將併送美東時間1月15日簽署的台美投資MOU。他籲請國會支持通過，朝野共同為台美經貿戰略夥伴關係開創新局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法