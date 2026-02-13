台美簽署貿易協定 行政院：美豬美牛開放絞肉及部分內臟

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美關稅談判正式簽署，美豬美牛是否進一步開放以及產地標示問題受到關注，行政院表示，僅開放絞肉及部分內臟進口，但針對國人較敏感項目（如頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等）禁止進口。而牛豬產品在飲食場所標示原產地不變。

行政院表示，美方此次談判始於台美存在鉅額貿易逆差，美方要求我方處理所有美國年度貿易障礙報告議題，包括必須處理長達20年的牛豬議題，以及基改食品管理、區域化防疫措施等，對此我方仍是以維護國人健康為最大優先考量，在科學證據基礎下，對齊國際標準及規範。

行政院指出，基改食品管理維持不變，校園午餐維持禁用基改食品，基改產品仍皆須經我國核准才得輸入，堅持上市前查驗登記及標示規定。

至於美國牛肉進口，行政院表示，美國已經逾20年未曾發生具流行傳播風險的典型BSE 案例，因此實已非屬「食安法」規範限制國家。我國政府歷經多年審慎研議，去年赴美實地查廠進行風險評估，為對齊國際規範調整牛肉進口管理，此次僅開放絞肉及部分內臟（心、肝、腎等），其他敏感品項仍維持禁令。

行政院強調，我方仍堅持「四大不變」：包括「敏感品項禁令不變」：僅開放絞肉及部分內臟進口，但針對國人較敏感項目（如頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等）禁止進口。

「原產地標示不變」：包裝及散裝食品、飲食場所皆需標示肉品原產地。「校園採購國產不變」：校園午餐維持可優先採購使用國產肉。「食安管理機制不變」：源頭、邊境及後市場管理機制不變，持續落實每年赴美實地查核、依風險邊境查驗，以及後市場稽查抽驗。

行政院指出，牛豬萊劑安全容許量，依據科學證據對齊國際標準，與國際標準食品法典委員會（Codex）一致，並經我國風險評估。為守護國民健康，我國繼續維持牛豬產品在飲食場所標示原產地不變、邊境及後市場抽驗機制也不變。

在禽流感及非洲豬瘟的疫病管制方面，行政院強調，發生疫病地區的產品維持不可輸臺，以維護我國產業。禽流感防疫標準比照日本以「郡」為管制範圍，比歐盟及加拿大更嚴，高於我國3公里的管制範圍；至於非洲豬瘟管制維持美國本土若發生疫情不得輸入之規範。

