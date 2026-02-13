美方公布貿易協定 台灣承諾至2029年採購近850億美元

台灣方面計劃於2025年至2029年間，促進長期增加購買重要美國商品，包括價值444億美元的液化天然氣和原油、152億美元的民用飛機及引擎，以及價值252億美元的電力設備、電網、材料、發電機、儲能設施、海洋設備、鋼鐵製造設備及其他設備。上述金額約近850億美元。（法新社資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕台美兩國於台灣時間今日凌晨正式簽署「對等貿易協定」確立對等關稅15%且不疊加，美國貿易代表署也隨即公布主要內容。美方指出，雙方達成一項互惠貿易協定，將加強美台間的經貿關係，並為兩國帶來互利。同時透過大幅降低關稅、消除非關稅壁壘、投資及關鍵產業與產品採購，促進美國製造業的顯著擴張與成長。該協定彰顯了美台關係的重要性，反映雙方增加雙邊投資與商業機會、深化高科技戰略夥伴關係、確保供應鏈韌性，並共同促進穩定與繁榮。

根據美方資訊，台灣對美國產品採購量也將增加。台灣方面計劃於2025年至2029年間，促進長期增加購買重要美國商品，包括價值444億美元的液化天然氣和原油、152億美元的民用飛機及引擎，以及價值252億美元的電力設備、電網、材料、發電機、儲能設施、海洋設備、鋼鐵製造設備及其他設備。上述金額約近850億美元。

請繼續往下閱讀...

美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員楊珍妮。（行政院提供）

行政院副院長鄭麗君偕同行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率我方談判團隊，在美東時間2月12日於美國華府與美國貿易代表葛里爾大使率領的美方談判團隊，就「台美對等貿易協定（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）」達成共識，並與葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克共同見證駐美代表俞大㵢、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯完成「台美對等貿易協定」之簽署。

美國貿易代表署也公布內容說，協定的主要條款包括打破美國工業與農業出口的關稅壁壘。台灣方面將消除或降低99%的關稅壁壘。台灣方面將為美國工業出口提供優惠市場准入，包括汽車及汽車零件、化工、海產、機械、健康產品、電器、金屬及礦產。同時也將為美國農產品出口提供優惠市場准入，包括園藝產品、小麥、牛肉及牛肉製品、乳製品、豬肉及豬肉製品、羊肉、堅果、狗糧與貓糧、番茄醬及花生。

美方說，台灣方面已作出承諾，將透過加強智慧財產權保護及優先執行智慧財產權盜竊。這包括與關鍵國際智慧財產條約標準保持一致。

而為促進互利投資，美方也將透過與私營夥伴合作，支持台灣關鍵產業的投資融資。雙方還將致力於加強合作，共同提升供應鏈韌性。而為強化經濟安全的一致性，雙方承諾加強經濟和國家安全合作，以提升供應鏈韌性。這些努力將包括確保國際採購義務僅惠及那些已承擔相同承諾的國家。

協定生效前，雙方將進行國內程序，包括台灣將提交立法機關審查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法