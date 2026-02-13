台美關稅拍板！ 行政院：輸美產品豁免產品達2072項

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕「台美對等貿易協定」美東時間12日於華府正式簽署，行政院今天表示，我國輸美產品豁免對等關稅產品達2072項，其中261項是農產品，包括蝴蝶蘭、茶葉等，另有1811項工業產品，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件等。整體來說，5分之1輸美對等項目豁免，占我輸美對等產品總金額3成6。

行政院說明，2024年我國輸美總項數共有1萬1414項（具實績5236項），包括屬232條款下的產品1150項（具實績774項），以及談判前適用對等的10264項（具實績4462項）。近兩年美國已躍升為我國第一大出口市場，占我國對全球出口的3成。

行政院指出，我國進一步爭取到共計2072項輸美產品（具實績974項）可豁免對等關稅，輸美只需課最惠國待遇（MFN）稅率，占台灣輸美產品適用對等關稅總項數（10264項）的20%，亦即有五分之一原需要課徵對等關稅的輸美產品，未來不用再多加徵對等關稅；若從出口值來看，豁免對等關稅產品2024年輸美金額約99億美元（約新台幣3111.7億元），占我適用對等關稅產品輸美金額36%。

行政院指出，從原先去年4月公布的「32%+MFN」（平均關稅35.78%），歷經兩階段談判，我國輸美平均關稅共減少23.45個百分點。我國適用對等關稅輸美的金額占我國整體輸美金額的比率，也從原先24%降至15.5%。至於占輸美金額76%的項目，則屬於適用232條款已調查或正在調查中的項目，也已確定我方將適用232最惠關稅。

行政院說明，2072項豁免對等關稅的產品，其中261項是農產品（具實績74項），其輸美金額為3.74億美元（約新台幣117.55億元），占我輸美農產品總額42%，包括我出口主力產品如蝴蝶蘭、茶葉（紅茶、綠茶）、樹薯粉（製作珍珠奶茶中珍珠的原料），以及咖啡、火鶴、鳳梨酥、芋頭、番石榴、果汁、果醬、鳳梨、芒果、觀賞蛙等農產品，出口美國都不必加徵對等關稅，將有效鞏固台灣農產外銷地位。

另有1811項是工業產品（具實績900項），其輸美金額95.6億美元（約新台幣3004.89億元），占適用對等工業產品輸美金額36%，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件，以及藥品、肥料、金屬永磁鐵、輕油製品、印刷品（書籍、報章雜誌、期刊、繪本）等。

