我方堅守糧食安全！ 進口稻米不降稅 豬肉第3年調降至半

台美於美東時間12日簽署「台美對等貿易協定（ART）」，行政院表示，稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜、乾紅豆等攸關糧食安全的項目不調降關稅。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美雙方於美東時間12日正式簽署「台美對等貿易協定（ART）」，行政院表示，稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜、乾紅豆等攸關糧食安全的項目不調降關稅。此外，我方也爭取15項豬肉產品進口關稅第3年調降至一半，即第3年調整至稅率6.3%至10%。

行政院表示，副院長鄭麗君在美東時間2月12日於華府，與美國貿易代表葛里爾率領的美方談判團隊，就ART達成共識，並與葛里爾、美國商務部長盧特尼克共同見證駐美代表俞大㵢、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯完成「台美對等貿易協定」簽署。

行政院指出，在美方要求我國全面開放市場下，我談判團隊堅守「糧食安全」原則與美方磋商談判，確保27項主要農產品不降稅，包括「稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜（生鮮或冷藏）、乾紅豆」等攸關糧食安全的項目不調降進口關稅、維持原稅率。

同時維持稻米及米製品、大蒜及乾紅豆的關稅配額（TRQ）未變動。其中稻米為我國主要糧食作物，生產農戶數最多；我國基於確保國家糧食安全、維護稻農權益及保障稻米產業鏈與美方磋商談判，爭取排除降稅。

此外，行政院說明，我方也爭取15項豬肉產品進口關稅第3年調降至一半（第3年調整至稅率6.3%—10%），31項農產品調降至特定稅率（包含鴨肉10%、鵝肉10%、鮮葡萄10%、橙及寬皮柑10%等）。其中豬肉部分我國內需求量大，且國產豬肉市占率88.4%，因此預估進口美國豬肉將主要與加拿大、丹麥產品競爭。

行政院指出，本次對美農產品降至零關稅共計1482項，但具實績品項為393項，進口值19.6億美元。對美降稅（包含降為零及部分降稅）的農產品進口金額中有85.7%的產品，為我國高度仰賴進口、國內自給率偏低或無生產的項目，從自給率來看，例如小麥（自給率為0.2%）、龍蝦（1%）、牛肉（4.6%）、蘋果（0.7%）、櫻桃（0%）、堅果（0%）等，降稅後將降低加工成本，擴大消費者多元選擇。

另有部分降稅農產品為我國國內需求量大、國產品市占比率高，未來美國產品主要是與其他進口國替代競爭，例如：液態乳（國產品市占率88.6%，美國產品與紐西蘭產品競爭）、花生（國產品市占率約75%，美國產品與印度、阿根廷產品競爭）及水產品（美國狹鱈切片進口主要將替代挪威與智利的鮭魚切片、格陵蘭與冰島的大比目魚切片，以及紐西蘭與法國的鱈魚切片）等。我國遠洋漁業主要品項為魷魚、秋刀魚、鮪魚等，和美國遠洋漁業有互補。

