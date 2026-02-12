公股金融人事異動 政院正式核定

行政院核定公股金融體系與財政部高層人事異動。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院今（12日）正式核定公股金融體系與財政部高層人事異動。據了解，財政部次長由高雄市政府財政局長陳勇勝升任、華南金控董事將改由蕭玉美接任兼總經理、兆豐票券董事長則由李耀卿接任、台灣金控總經理施瑪莉則再延長任期1年、台銀人壽保險公司副總經理林聖倫升任、土銀副總經理林忠標升任。

前財政部政務次長李慶華2月1日卸任，所遺職缺由高雄市政府財政局局長陳勇勝升任。56歲的陳勇勝也是財稅人員出身，曾任台北國稅局稅務專員、財政部新聞聯繫科科長、國會聯絡人，財政部賦稅署所得稅組專門委員，稽徵行政組副組長，財產稅組組長、賦稅署主秘等職務。

公股金融體系方面，華南金控本屆董事任期自2025年6月13日至2028年6月12日止，目前由李耀卿擔任董事兼總經理。據悉，華南金控將解除李耀卿職務，基於公股金融事業整體人事規劃考量，遺職缺擬由兆豐票券董事長蕭玉美接任華南金控董事兼總經理。

兆豐票券為兆豐金控100%持股子公司，本屆董事任期自2025年4月8日至2028年4月7日止，目前董事長為蕭玉美。配合人事調整，兆豐金控擬解除蕭玉美職務，將由李耀卿接任兆豐票券董事長。

此外，台灣金控現任總經理施瑪莉自2024年8月上任迄今，考量業務銜接與經營穩定，同意其屆滿68歲後再延長任期1年，延任至2027年1月23日。台銀人壽保險公司前副總經理陳宏傑於2025年7月5日辭世，所遺副總經理職缺，由現任風控長林聖倫升任。土地銀行前副總經理唐錦雲於2026年1月16日屆齡退休，所遺副總經理職務，將由授信審查部經理林忠標升任。

