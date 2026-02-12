大樂透100萬紅包開出24組 今彩539頭獎4注中獎

今晚今彩539頭獎4注中獎，各得獎金750萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩春節加碼於今天（12日）熱鬧登場，大樂透即日起至元宵節連續20天開獎，除了每天都有億元頭獎可以對，活動期間還加碼480組100萬元「春節大紅包｣以及800組10萬元｢春節小紅包｣獎項，今晚大紅包開出24組、小紅包42組。另，今彩539今起連續20天頭獎單注獎金提高為1000萬元、總獎金上限3000萬元，今晚頭獎4注中獎、各得獎金750萬元。

台彩表示，春節加碼期間，大樂透會加開10個促銷獎號，依開出順序，前9個為春節大紅包獎號，最後1個為春節小紅包獎號；只要對中當期9個春節大紅包獎號中的任6個，即為對中100萬元的春節大紅包獎項，如果對中當期9個春節大紅包獎號中的任5個，且對中春節小紅包獎號，則為對中10萬元的春節小紅包獎項。

本期大樂透中獎號碼「01、03、08、15、20、48」，特別號「46」，頭獎無人中獎；春節大紅包獎號為「05、06、14、22、32、36、37、38、47」，小紅包獎號「28」，本期春節大紅包開出24組，其中22組為單注獨得100萬元、2組為2注各得50萬元；春節小紅包則開出42組，其中39組為單注獨得10萬元，其餘3組為2注各得5萬元。

台彩也表示，今年首度實施春節加碼的今彩539，今天起至元宵節連續20天頭獎單注獎金提高為1000萬元，本期頭獎4注頭獎，因中獎注數超過3注，由4注均分加碼期間頭獎總獎金3000萬元，每注各得獎金750萬元，獎落高雄市鹽埕區建國四路「鑫滿贏彩券行」、苗栗縣頭份市建國路「榮順彩券行」、雲林縣斗六市永安路「永安彩券行」、新北市永和區保平路「來德福彩券商行」。

另，威力彩今晚順利開出頭獎，2注均分13.55億元、各得6.77億元，兩家頭獎商店分別為新竹市北區「金元寶彩券行｣及新北市板橋區「福泰彩券行｣。

台彩表示，今年春節加碼期間將送出480組100萬元春節大紅包以及800組10萬元春節小紅包，扣除今晚開出的組數，還有456組大紅包及758組小紅包，明晚（13日）開獎的大樂透頭獎上看1.4億元，還會繼續加開大、小紅包獎項，民眾購買大樂透彩券，除可以對億元頭獎外，還有機會對中100萬及10萬元，等於1張彩券可以對3種獎項，想中獎的民眾務必把握加碼期間的好康機會，買張彩券試試手氣。

