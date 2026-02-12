美國進口車關稅將拍板 去年美國進口車熱銷前3名出爐

根據交通部數據所統計，去年受到台美對等關稅不明影響，台灣自美國進口的汽車僅9985輛。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國進口車關稅即將拍板，根據交通部數據所統計，去年受到台美對等關稅不明影響，台灣自美國進口的13款車型，全年進口量失守萬輛關卡，僅9985輛，年減逾3成，占全台新車總銷量比重僅2.4％。

根據交通部數據所統計，過去5年台灣自美國進口的車款僅十餘款，過去5年每年進口量落在1萬至1.7萬輛之間，2022年進口量達1萬7279輛，為近5年來最高，主要是那一年Tesla Model 3就進口7931輛。

去年台灣自美進口的車款僅13款，分別是美國品牌Tesla Model 3、Model S、Model X、Ford（福特）Mustang、Mustang Mach-E等。

非美國品牌則有Mercedes-Benz（賓士 ）GLE、GLS和BMW（寶馬）X3、X5、X6、X7、XM車款，以及Toyota Sienna HV等車款。

但受到美國進口車關稅遲遲未定影響，進口量縮水至萬輛以下，其中BMW進口量居冠，達3873輛；特斯拉進口3206輛、M. Benz GLE和GLS進口1913輛；福特和TOYOTA分別進口269輛和724輛。

以車款計算，去年美國進口車進口量第一名的車款為Tesla Model 3，達2655輛；BMW X3居次，達2435輛；第3名為Ｍ. Benz GLE，進口量達1778輛，其餘車款年進口量皆不到千輛。

