央行首度發布貨幣政策架構總體檢 揭示四大特點

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行參考主要國家央行作法，首度公布貨幣政策架構的系統性總體檢，央行從政策利率管理、貨幣與信用管理，以及管理浮動匯率與外匯管理等面向進行全面盤點，並對外說明制度設計與實證成效。央行強調，現行架構具備四大特點，包括多元指標決策機制、具彈性的通膨區間設計、管理浮動匯率制度，以及近乎完全沖銷的流動性管理，整體運作順暢，將持續推動。

央行指出，依國際貨幣基金（IMF）分類，我國與美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、瑞士央行（SNB）同屬監控多元指標的貨幣政策架構。自2020年起，央行將M2成長目標區調整為參考區間（2.5%～6.5%），並揭示CPI年增率0%～2%為中期物價穩定區間。決策時除關注貨幣總計數外，也綜合評估通膨預期、產出缺口、利率與匯率等指標，在多重目標間取得平衡，體現「多元指標」的第一項特點。

第二項特點為具彈性的通膨區間設計。央行表示，相較嚴格通膨目標制，量化區間更能因應小型開放經濟體面臨的原物料價格波動與外部衝擊，兼顧透明度與政策彈性，也有助維持金融穩定。

在利率操作方面，央行現行以28天期存單發行利率為主要操作利率，搭配重貼現率上下限架構，引導市場利率走向。實證結果顯示，政策利率能有效傳導至貨幣市場與銀行存放款利率，機制運作順暢，構成架構穩定運作的重要基礎。

第三項特點為管理浮動匯率制度。央行強調，新台幣匯率原則上由市場供需決定，未設定特定匯率目標價位或區間；惟在短期資本大量進出或市場失序時，將適時雙向調節，以維持市場秩序與金融穩定。長期以來新台幣對美元匯率波動度低於多數主要貨幣，名目有效匯率亦呈雙向波動，具反通膨與反景氣循環特性。

第四項特點則為近乎完全沖銷的流動性管理機制。央行指出，在進場買匯或賣匯的同時，多透過發行存單等工具回收或釋出資金，避免外匯干預影響國內流動性與銀行準備金水準。過去20年未出現銀行準備金氾濫情形，兼顧匯率穩定與貨幣政策自主性。

在信用政策方面，央行自2020年底起強化選擇性信用管制，引導資金合理流向、抑制房市過熱風險，房市交易與房價漲勢已趨降溫。貨幣總計數方面，M2成長率除疫情期間短暫偏離外，多數時間落於參考區間內，貨幣需求未見結構性改變。

央行總結，透過此次首度全面檢視，可確認多元指標貨幣政策架構兼具效率、彈性與透明度，能在物價穩定、金融穩定與經濟發展間取得平衡，符合台灣小型開放經濟體特性與國際趨勢，未來將在既有基礎上持續精進。

