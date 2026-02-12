Coupang酷澎在台累積近千項專利，成就火箭速配隔日到貨。（圖Coupang酷澎提供）

〔財經頻道／綜合報導〕Coupang酷澎展現深耕台灣的決心，不斷將強大的科技創新實力導入營運層面，在台申請多項專利，縝密整合端到端物流，讓「火箭速配」維持在最快隔日到貨的效率，深受顧客信賴，帶來持續不斷的回購客源。

Coupang酷澎榮獲2025年律商聯訊（LexisNexis）全球百大創新者，橫跨多個產業領域的專業項目，更展現Coupang酷澎的創新地位。截至2025年底，在台申請核准近千項專利，並秉持「以顧客為核心」的精神，讓每一項專利都能增進顧客的使用體驗。

「火箭速配」是 Coupang 酷澎最具代表性的物流服務，結合配送速度與彈性日期，為顧客帶來領先業界的配送體驗。從最快隔日到貨、可指定下單7天內到貨，到 3天內退貨收件的選擇，處處為顧客設想，讓線上零售體驗更加輕鬆安心。

在同步截單專利中，Coupang酷澎透過將顧客介面、倉儲中心與物流配送等多個系統維持在一致時程下運作，最大化確保隔日到貨的履約承諾，進一步優化顧客的線上購物與收件體驗。基於跨系統高度同步的基礎，Coupang酷澎也投入開發訂單全面追蹤專利，持續提升配送流程的透明度、效率與服務品質。

同時，AI 技術已成為 Coupang 酷澎近期專利布局的核心之一，投入資源提升物流效率，也改善第一線物流人員的工作環境。例如在高度自動化的倉儲場域中，結合倉儲機器人預先撿貨專利，可有效降低人力搬運負擔，並更精準地完成出貨準備；自動化庫存轉移專利則使庫存調度更為靈活高效，同步提升出貨品質與整體營運效率。

酷澎所有專利研發與技術升級，皆以改善顧客體驗、提升營運效率為核心，持續打造更快速、更精準的服務，開創全球數位商務新篇章。

