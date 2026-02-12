美要將中國趕出後院！川普3/7舉行拉美領導人峰會 台灣友邦入列

美國總統川普正積極清理中國在拉美的影響力。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，美國總統川普將於3月7日在邁阿密召開一場峰會，邀請阿根廷、玻利維亞、薩爾瓦多、厄瓜多、宏都拉斯及台灣友邦巴拉圭等拉美領導人出席，目的就是遏制中國在拉美的影響力。

阿根廷媒體《Infobae》報導，川普邀請的拉美領導人與川普在意識形態具有一致性，也是川普在拉美地區的戰略夥伴。這場峰會只有一個地緣政治目標，就是破壞習近平控制拉丁美洲自然資源、糧食生產和主要貿易路線的計劃。

報導說，川普政府去年底公布2025 年新版《國家安全戰略》，重拾「門羅主義」，以「川普推論」（Trump corollary）來執行這項19世紀的外交政策，旨在限制境外勢力在拉丁美洲的行動，而新的美國國防戰略則對這一概念進行補充，該戰略優先考慮拉美，並建立針對中國的威懾機制。

報導提及，這場峰會將凸顯拉丁美洲的意識形態分歧。一方面是阿根廷、巴拉圭、玻利維亞、薩爾瓦多、宏都拉斯和厄瓜多爾，這些國家對川普的國際視野感到滿意。另一方面，巴西、哥倫比亞和墨西哥與中國保持著暢通的貿易關係，且不質疑中國的威權體制。

報導認為，距離峰會還有一段時間，白宮有可能向與華盛頓關係良好的拉丁美洲領導人發出更多邀請。

