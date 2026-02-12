台紐FTA十年》國產鮮乳市場穩 美乳只能搶進口品市占

台美對等貿易協定明簽署 ，行政院長卓榮泰在院會表示，政府做好萬全準備。（記者鍾麗華攝）



〔記者蘇永耀／台北報導〕對美國關稅談判進入最終關鍵階段，美國牛乳潛在進口議題引發市場關注，部分酪農業者憂心國內市場遭受衝擊。然而，產業分析人士援引台紐經濟合作協定（ANZTEC）實施十年來的追蹤數據指出，衝擊程度可能遭到高估。

根據農業部與乳業協會長期統計，自2013年ANZTEC簽署、紐西蘭液態乳關稅逐步調降至零以來，台灣國產鮮乳年產量始終維持於46萬公噸以上，收購價格亦維持穩定，並未出現市場替代效應。分析人士認為，此一趨勢揭示台灣乳品市場總需求持續擴大，進口乳品主要在填補產能缺口及業務用市場需求，與國產鮮乳所深耕的家用及高端消費市場，存在明確的市場區隔。

請繼續往下閱讀...

就產品屬性而言，兩者的差異化更為顯著。國產鮮乳從擠乳到上架僅需24小時，在「在地新鮮」此一核心價值上具備先天優勢；反觀美國牛乳一旦進口，受限於長達15至20天的海運時程及通關檢驗，須採超高溫殺菌（ESL）技術處理，保存期限達70至90天，產品定位屬「長效乳」範疇，與國產鮮乳本質上並非同一競爭市場。

產業人士進一步指出，美乳進口後，其目標客群將聚焦於對價格敏感、風味要求相對較低的餐飲業務用市場，此一市場定位與紐西蘭乳品高度重疊。換言之，美乳進入台灣，預期引發的是進口品之間的市占爭奪，而非對國產鮮乳的直接威脅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法