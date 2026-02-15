紅潮跨海來襲1》信昌化只是縮影 林園石化產值溜滑梯

台灣石化業正走在轉型的十字路口。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／專題報導〕石化業景氣已非一日之寒，信昌化工是否為第一張倒下的骨牌，成為關切焦點，有人認為這是石化業啟動轉型的陣痛，但紅潮侵襲也是不爭的事實。在高科技產業大旗下，台灣石化業正走在十字路口，期待春燕的到來。

中國大力發展石化業，2020至2025年間生產了2千7百萬噸乙烯，過剩產能傾銷，台灣首當其衝，尤以近一、二年情勢更趨嚴峻。以林園產業園區來看，信昌化工大動作關廠引起社會譁然，其實台塑林園廠、遠東集團的東聯化工等大廠，去年就悄悄啟動「人事調整」，這也是石化園區的縮影。

紅潮跨海來襲，台灣石化業受到衝擊。（記者洪臣宏攝）

業者形容，石化業進入寒冬，且看不到盡頭。業者說，石化業被要求減碳、深度節能及ESG等，成本大增，廠家乾脆停掉不賺錢的石化產線，轉型生產工業級化學材料，再供下游製成電子級材料給電子廠或高科技產業。數據會說話，林園向來為國內石化重鎮，產值從一、二年前開始下降，2023年約2千3百億元，2024年驟降至1千8百億元。

高雄市石化產業工會聯合會理事長孫學山指出，中國傾銷、轉型不易、工業用電漲價、徵收碳費，讓石化業慘澹經營，政府卻顧著扶植半導體、科技業，仁大產業園區已有廠家減少生產線因應，呼籲政府注意石化廠關廠失業勞工帶來的社會及政治問題。

中油為國內石化業龍頭，石化事業部執行長黃三泰說，紅潮對台灣石化業當然有影響，中國本身也進行「反內捲」，計畫關閉年產量30萬噸（乙烯）以下的廠家，估計有40家。

面對中國不斷擴張，中油根據S&P Global （標普全球）產業分析，加快推動新四輕更新計畫，環評發包、基本設計都已執行，最快2030年完成建廠生產。黃三泰說，印度最近突然取消BIS石化品強制認證，中國石化品可以銷往印度，可減輕中國傾銷壓力，且只要中國經濟反轉向上，石化需求就會增加，估計2030年石化業可望重新平衡，中油新四輕更新腳步不會停下。

