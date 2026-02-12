大樂透今起加開大小紅包 威力彩頭獎上看13.5億

台彩表示，電腦型彩券春節加碼今日正式啟動，大樂透今晚將加開480組100 元「春節大小紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司表示，電腦型彩券春節加碼今日正式啟動，大樂透今晚將加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，今彩539頭獎獎金今晚也加碼至1000萬元。另外，威力彩已累積30期頭獎未開出，預估今晚頭獎累積金額預估上看13.5億元，如一注獨得，將成為第5屆第三高頭獎獎金。

台彩也公布歷年頭獎得主買法統計資料，自2014年第四屆以來至去年底，大樂透一共開出267注頭獎，平均單注中獎金額高達約1.67億元，其中72注是在春節加碼實施期間開出，相較頭獎總開出注數占比達27%，這72張頭獎中獎彩券的平均單張投注金額為1146元，相較於非春節加碼期間的頭獎中獎彩券平均單張投注金額553元，高出一倍之多。

請繼續往下閱讀...

至於這些彩券選號方式，以電選占72.2%最多，另有12.5%（9張）頭獎彩券是用包牌的方式投注，且以7連碰（一次投注7個號碼，350元）的比率最高，包牌投注的頭獎中獎人中有55.6%都是採用此種方式投注。除了利用包牌增加中獎機會外，也有15.3%的頭獎中獎人會搭配多期投注，用同樣的選號連續投注至少2期，在期數的選擇上，最受頭獎中獎人青睞的選項則為10期、占45.5%。

台彩表示，今年春節加碼期間，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天天天開獎，除了有機會對中加開的480組100萬元春節大紅包以及800組10萬元的春節小紅包等加碼獎項外，且期期保證頭獎1億元，民眾可以參考以上頭獎中獎彩券的買法，給自己一個中大獎的機會。

