赴中國旅遊別亂換SIM卡！資安署曝風險：返台後務必做這件事

〔記者邱巧貞／台北報導〕農曆春節將至，不少民眾規劃出國旅遊或返鄉團圓。數位發展部資通安全署今（12）日舉辦「旅遊3要、居家3要」活動，提醒民眾資安威脅全年無休，在享受數位便利的同時，前往高度資安風險地區時，更應該注意數位產品的使用習慣。

資安署指出，春節期間攜帶手機前往高風險地區，例如中國，首先應審慎選擇「上網方式」，避免使用當地網路服務如SIM卡或eSIM，是降低個資曝露的重要原則之一。

中國以《網絡安全法》、《國家安全法》、《數據安全法》、《反間諜法》等一系列法規，對網路通訊進行高強度監管，是高度資安風險地區；加上中國SIM卡及eSIM多採實名制，使用者須以真實身分完成註冊，等同將個人身分資訊、定位資料及網路活動軌跡納入當地監管與審查體系之中，潛藏隱私暴露與資料安全風險。

資安署建議，民眾改用台灣電信業者提供的門號開通漫遊服務，通訊內容會以加密機制傳輸，相較使用當地SIM卡安全許多，也能降低在當地遭監控或資料被攔截的風險。

其次，維持手機實體安全同樣重要。如果在當地發生手機曾因故短暫「離身」、或遭到搜查或留置等情況，不排除有心人士可能透過專用裝置擷取手機內機敏資料，甚至植入監控軟體。

資安署建議，若遇到上述這類情形，建議回國應該「立即重置系統」，以防範已被安裝監控軟體之可能性；同時可變更重要帳號密碼，並啟用雙重驗證機制，強化後續防護。

