紅潮跨海來襲2》從外移關廠到紅潮衝擊 勞部多管齊下因應

〔記者李靚慧／專題報導〕面對中國石化業產能過剩的衝擊，引發外界對台灣石化業勞工就業穩定的關注。勞動部表示，已持續掌握石化產業動態，並從強化勞資溝通、技能升級、預防大量解僱，以及再就業輔導等多面向著手，協助產業因應轉型衝擊，確保勞工權益不受影響。

台灣三波外移關廠 都與中國有關

1980年代，因新台幣升值，製鞋、成衣、玩具等傳產業掀起第一波西進潮；1990年代，家電、低階電子產等產業，為了追逐更低成本，開始台商第二波赴中投資；2000年代，中國加入WTO（世界貿易組織）、成為全球工廠，筆電、手機、資通訊等產業，陸續拆掉台灣產線轉進中國。這三波產業外移潮，都出現不少關廠歇業情況。而這波關廠潮不是台商外移、而是來自紅色供應鏈產能過剩外溢海外。

去年因美國關稅衝擊，製造業減班休息（無薪假）人數暴增，勞動部推出強化版僱用安定措施，給予9個受衝擊行業薪資補貼，但「化學工業」因實施人數輕微，並未在補貼名單中，勞動部分析去年11月以來，地方政府呈報的實施名單，甚至沒有相關業者的通報。

雖然如此，勞動部長期與石化業工會及工會聯合組織保持密切聯繫，近年並補助相關工會辦理教育訓練，協助勞工因應淨零排放與數位轉型趨勢，提升專業能力與勞動權益意識，以強化整體就業韌性。去年特別針對石化業舉辦「企業內員工關係及紛爭解決機制」座談會，開設團體協商培訓課程，提升勞資雙方協商能力。

針對外界擔憂化石化業出現大量解雇的風險，勞動部強調，已與地方政府建立即時合作機制，當事業單位出現大量解僱疑慮時，將主動介入輔導，要求雇主履行法定責任，避免勞工權益受損。近期信昌化學規劃資遣，勞動部指出，地方勞工局在去（114）年12月得知資方規劃資遣勞工後，立即入廠輔導，要求資方應與工會積極說明與協商，避免損害勞工權益。

勞動部提醒，若企業確有大量解僱規劃，依法須於60日前通報主管機關，並公告「大量解僱計畫書」，同時啟動勞資自治協商；若協商未果，主管機關將介入協助，促成雙方就勞工權益方案達成共識。

至於如何給予被資遣勞工協助？勞動部勞動力發展署表示，先前已針對產業「淨零轉型」，研議如何協助在職勞工提升技能續留職場，規劃透過「企業人力資源提升計畫」、「小型企業人力提升計畫」，優先補助企業辦理淨零轉型相關訓練，並提高補助比率，協助勞工續留職場。在職勞工也可運用「產業人才投資方案」，每3年最高補助10萬元訓練費用，提升專業或跨域技能。

至於因產業調整離開原職場的勞工，勞動部則提供涵蓋淨零永續、綠能科技及ESG等就業導向職訓課程，補助8成至全額訓練費，並結合就業輔導，協助儘速再就業。若接獲大量解僱通報，地方分署也將主動聯繫雇主與勞工，說明就業服務與失業給付資源，協助被資遣勞工申請失業給付。

勞動部強調，為協助失業者儘速再就業，將持續透過就業媒合、僱用獎助、跨域就業補助及臨時工作津貼等促進就業措施，協助受影響勞工重返職場，在產業轉型的過程中穩定勞動市場。

