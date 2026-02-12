行動支付捐款攀升 LINE Pay愛心捐款平台2025年募逾10億善款

LINE Pay愛心捐款創新高，年募逾10億7000萬元（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付龍頭LINE Pay（7722）今（12）公布2025年愛心捐款平台成果，全年共募得逾10億7000萬元愛心善款、再創新高，年增逾38%，捐款筆數逾172萬筆，較前1年成長28%，整體捐款人數也較前1年成長近3成，顯示越來越多民眾善用即時便利的行動支付捐款行善。

LINE Pay觀察發現，2025年平均每位捐款者的捐款頻率達3.8次，更有單一用戶年度最高捐款總金額超過170萬元；此外，也有許多用戶運用「1點等於1元」的LINE POINTS捐款，2025年有近13萬筆善款使用LINE POINTS，更有用戶單筆即捐出10萬點LINE POINTS，價值等同於新台幣10萬元。

請繼續往下閱讀...

LINE Pay指出，2025年募得的10億7000萬元愛心善款中，也包含國人在「114年丹娜絲風災募款專案」、「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」中捐助的善款，顯示「LINE Pay愛心捐款平台」已成為公部門與社會大眾所信賴的重要捐款管道，透過手機隨手行善的小額捐款也能匯聚成龐大愛心，為災後重建與弱勢關懷提供即時援助。

LINE Pay愛心捐款平台目前已串連超過230家公益團體，2025年共上架2,756項募款方案，涵蓋「青少年兒童照護」、「老人服務」、「婦女關懷」、「動物保護」等多元議題，讓用戶可以根據自身關心的議題捐款資助，2025年用戶最關注的3大議題為「青少年兒童照護」、「弱勢扶貧」、「身心障礙服務」。農曆春節將至，LINE Pay也邀請用戶寒冬送暖，透過愛心捐款平台即時響應公益，幫助社會弱勢也能安心過好年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法