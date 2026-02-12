中華電信「xTrust零信任網路系統」通過「信任推斷」驗證

中華電信「xTrust零信任網路系統」通過資安院「信任推斷」驗證。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今日宣布，研發的「xTrust零信任網路系統」率先通過國家資通安全研究院，政府零信任架構第三階段「信任推斷」功能符合性驗證，成為全國首家完整通過三階段驗證的業者。

中華電信表示，隨著雲端服務普及與遠距協作常態化，企業與政府的關鍵系統已不再受限於傳統邊界，在帳號、裝置及存取情境益趨複雜。面對釣魚攻擊與帳密外洩等威脅，僅依賴傳統身分驗證已不足夠。

中華電信說，政府推動零信任架構採取循序漸進策略，旨在引導政府機關及企業建立嚴密防護能力，而中華電信在政策起跑初期即提前布局，此次通過驗證，確認xTrust零信任網路系統已完整提供「身分鑑別」、「設備鑑別」及「信任推斷」三大關鍵能力。xTrust不僅遵循政策制度，更透過AI實踐了隨情境動態調整的防護機制，讓零信任架構從靜態查核進化為動態防禦，協助政府與企業在數位轉型中站穩腳跟。

中華電信資訊技術分公司總經理楊慧琪指出，「xTrust引入『信任推斷』後，防護思維從確認『誰在存取』提升至『行為是否異常』。透過AI即時分析每一次存取請求的風險樣態，系統能判斷行為是否符合使用者脈絡，並給予動態處置，大幅強化關鍵系統的防護韌性。

中華電信指出，目前超過10個政府A級機關已導入xTrust應用，中華電信將持續整合AI技術與全球資安威脅情資，精進異常偵測與自動應變能力，攜手政府與企業打造具備智慧判斷能力的縱深防禦方案，確保重要資料與關鍵服務在高度變動及威脅的網路環境中穩定運作。

