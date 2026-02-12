慘！麻吉大哥過去20天砸1億元玩幣 全部輸光

「麻吉大哥」黃立成高槓桿玩幣大翻車。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成玩加密貨幣大翻車！根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，黃立成在過去20天裡，存入了319萬枚USDC（約新台幣1億元），以高槓桿策略做多以太幣和HYPE幣，而這些錢已全部輸光。

鏈上分析團隊Lookonchain昨（11日）下午在社交平台X發文指出，黃立成再次遭到部分強制平倉，截至11日晚見6點左右，黃立成的加密帳戶只剩下9.2萬美元（約新台幣288.3萬元）。

Lookonchain還指出，黃立成在過去20天裡，向Hyperliquid交易所存入了319萬枚USDC，結果全部損失殆盡，他的總損失已經超過2750萬美元（約新台幣8.6億元）。

目前黃立成持有1689.6枚以太幣（價值328萬美元，約新台幣1.02億元），強制平倉價格為1929.08美元（約新台幣6.04萬）。

消息一出，引發網友討論，有網友表示「20天內燒掉319萬USDC，這完全是過度槓桿操作。」、「熊市中依然渴望成功，哈哈。」、「他將於週四（也稱為「清算日」）被全部清算。」、「整件事都讓人感到悲哀。」、「這傢伙簡直是在印鈔票。」、「他為什麼不拿著那筆錢退休呢？」等。

