獨家》不是美光！群創南科五廠擬賣給封測大廠

〔記者洪友芳／台北報導〕市場昨傳出面板廠群創（3481）擬將南科五廠賣給記憶體大廠美光（Micron），不過，半導體業今傳出，美光剛買下力積電（6770）銅鑼廠待生產DRAM，群創南科五廠的買家並非美光，而是擬出售給半導體封測大廠，待董事會通過後簽約才可公告相關細節。

針對南科五廠傳言，群創昨對外並未證實買家身分，但強調資產配置會依長期策略審慎評估，若有重大進展將依規定公告，並提醒以公開資訊觀測站為準。

群創南科四廠於前年以逾171億元出售給台積電，台積電已改建為先進封裝廠AP8。據廠務供應商私下透露「改建比新建還麻煩」，加上嘉義科學園區新廠可啟用，也將持續建廠，因此，台積電即使產能供不應求，也已傾向不再買廠改建為先進封裝廠。

美光繼買友達（2409）位於台南科技工業區的彩色濾光片廠、中科晶材閒置廠房之後，日前也宣布購買力積電銅鑼廠房及廠務設施，以作為擴充DRAM產能，美光與力積電並將建立長期DRAM先進封裝晶圓代工關係，也將協助力積電精進現有利基型DRAM製程技術。

這波AI需求也帶動封測廠陸續買廠擴充產能，以縮短擴產時程。封測大廠力成（6239）於去年11月間宣布，以新台幣68.98億元買下友達位於竹科力行路3.5代廠房，主要為擴充高階面板級扇出型封裝（FOPLP）產能，以因應AI、HPC等強勁的先進封裝需求。

日月光投控 （3711）旗下矽品是輝達AI供應鏈廠商，除了在中部自建一座座封測廠之外，今年1月中旬也斥資28.01億元競標到太陽能廠聯合再生 （3576） 竹南廠廠房，顯見對未來市場深具信心。

日月光投控日前法說會指出，去年先進封測營收達16億美元，預計今年AI應用將更普及，先進封測挹注營收將進一步翻倍至32億美元，其中，約75%來自先進封裝、25%來自高階測試。評估先進封測產能需求旺，日月光預計今年增加15億美元投資擴產。法人估算今年日月光資本支出將達70億美元，創歷史新高。

