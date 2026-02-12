自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台股封關創史上最強！全球排名曝光 世界前10排名1次看

2026/02/12 10:23

台股昨（11）日拉高封關。（歐新社資料照）台股昨（11）日拉高封關。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股昨（11）日拉高封關，根據統計，台股市值約3.161兆美元，排名在全球第8。

昨日為蛇年最後封關日，台股上演強勢行情一路走揚，加權指數收33605.71點，漲532.74點、1.61%，總成交值6961.26億元。回顧整個蛇年，台股演出大驚奇，加權股價指數共飆漲1萬0080.3點，漲幅42.85%，收在3萬3605.71點，創下歷史新高。

根據Market CapWatch統計，在全球前10大股市中，台灣排名第8、市值約3.161兆美元左右，排名在德國之前，但緊追在法國之後。

全球前10大股市分別為美國、中國、日本、英國、印度、加拿大、法國、台灣、德國、瑞士。

根據證交所公告，2026年（民國115年）春節期間，台股共休市11天。2026年的農曆封關日（最後交易日）為2月11日（星期三），2月12日（星期四）、2月13日（星期五）等兩天市場無交易，僅辦理交割結算，2月23日（星期一）為農曆年後首個交易日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財