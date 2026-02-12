台股封關創史上最強！全球排名曝光 世界前10排名1次看

台股昨（11）日拉高封關。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股昨（11）日拉高封關，根據統計，台股市值約3.161兆美元，排名在全球第8。

昨日為蛇年最後封關日，台股上演強勢行情一路走揚，加權指數收33605.71點，漲532.74點、1.61%，總成交值6961.26億元。回顧整個蛇年，台股演出大驚奇，加權股價指數共飆漲1萬0080.3點，漲幅42.85%，收在3萬3605.71點，創下歷史新高。



根據Market CapWatch統計，在全球前10大股市中，台灣排名第8、市值約3.161兆美元左右，排名在德國之前，但緊追在法國之後。

全球前10大股市分別為美國、中國、日本、英國、印度、加拿大、法國、台灣、德國、瑞士。

根據證交所公告，2026年（民國115年）春節期間，台股共休市11天。2026年的農曆封關日（最後交易日）為2月11日（星期三），2月12日（星期四）、2月13日（星期五）等兩天市場無交易，僅辦理交割結算，2月23日（星期一）為農曆年後首個交易日。

