擁1400萬存款爽住豪華養老院！7旬夫妻因「1疏失」面臨晚年破產

〔財經頻道／綜合報導〕入住付費養老院後，許多人都會被遠超過最初預算的帳單搞得不知所措，報導指出，日本１對擁有7000萬日圓（約新台幣1400萬）資產的7旬夫妻，5年前，決定入住豪華養老院，前幾年都很順利，然2年前，妻子突發腦梗塞，出院後被診斷為需要三級照護，此後，一切都發生了翻天覆地的變化，由於額外的「照護費」不斷增加，現每月帳單已飆至42萬日圓，隨著存款快速蒸發，讓老翁憂若自己也需護理，晚年恐面臨破產危機。

日媒報導，79歲的佐佐木明夫（化名）和７６歲的妻子節子（化名）曾在東京１家大型製造業工作。退休後，他們搬離了公司宿舍，在東京租了１間公寓，5年前，由於他們的積蓄約有7000萬日圓，為了未雨綢繆，他們決定入住豪華養老院。

佐佐木表示，「我們入住時，被告知夫妻二人每月的費用大約是28萬日圓（約新台幣5.6萬）。我們的退休金剛好夠支付這筆費用，即使需要動用一些，我們也覺得很安心，因為我們有積蓄。」

由於他們剛入住時生活基本上是自理，所以費用一直按計劃支付，然而，兩年前，節子突發腦梗塞，出院後被診斷為需要三級照護，此後，一切都發生了翻天覆地的變化。

「自從我們回到養老院後，每個月的帳單就一直在增加，最近1次帳單我們倆一共要繳42萬日圓（約新台幣8.4萬），我們的養老金根本不夠用，所以我們每個月還要從積蓄裡拿出14萬日圓（約新台幣2.8萬）來補貼。」

佐佐木拿出１份詳細的費用清單，上面除了基本費用外，還有好幾項額外收費，包括「夜間監護附加費」的「個別支持」、「額外護理費」。

養老院解釋說，隨著照護需求的增加，工作人員的工作量也越來越大，所以我們需要這筆錢來支付這些費用。他們會在半夜多次來查看我們的情況，還會幫我們準備飯菜，這確實幫了我們很大的忙，但我沒想到費用會漲這麼多。

佐佐木說，他現在已經養成了查看銀行餘額的習慣，由於存款在逐月減少，且減少速度比他想像的還要快，面對存款快速蒸發，讓他擔心若他和妻子一樣，最終需要護理，他的積蓄能維持幾年？面對老年破產危機，讓他憂心不已。

