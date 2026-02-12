史上規模最大財富大遷徙！近5成富豪移居海外 「這國」位居榜首

史上規模最大財富大遷徙！近5成超級富豪移居海外，阿聯位居榜首。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最富有家族的跨國流動正在加速，根據瑞銀調查，去年已有近5成的億萬富豪已移居海外，而阿拉伯聯合大公國（阿聯）零個人所得稅、免財富稅和資本利得稅及高度靈活黃金簽證，吸引去年約9800名百萬富豪遷入，居全球之冠。

CNBC報導，為超高淨值客戶提供服務的顧問告訴CNBC，地緣政治緊張局勢和政策的突然轉變正在推動跨境搬遷、居留規劃和公民身份諮詢服務的需求。

根據瑞士跨國投資銀行瑞銀集團的報告，在其調查的87位億萬富翁客戶中，36%的人已在2025年至少搬遷過1次，另有9%的人正在考慮搬遷。在54歲及以下的億萬富翁中，44%的人去年已經搬遷過。

瑞銀指出：“我們正在經歷歷史上最大的私人財富遷移。”

投資移民諮詢公司Henley & Partners的數據表明，這一轉變影響範圍之廣。該公司在2025年收到了來自218個國家的諮詢，這意味著將有來自95個國家、100個不同國籍的申請人申請超過40個居留權和公民身份計畫。申請量也較去年同期增加了28%。

富裕家庭歷來傾向選擇政治穩定、人身安全、低稅收和生活品質高的地區。顧問表示，如今的變化在於，司法管轄區風險正被視為金融風險，需要積極分散投資。

國際出行解決方案提供商 Farro & Co. 的董事總經理兼聯合創始人阿加瓦爾（Deepesh Agarwal）表示表示，富裕人士在選擇居住地和公民身份時，會像考慮資產多元化投資一樣慎重，這樣即使政策或政治發生變化，他們也不會過度依賴任何一個國家。

當今的移民潮主要受兩大因素影響，其中最重要的是地緣政治及其發展速度。專家指出，過去需要數十年才能實現的政策變革，如今在一個政治週期內即可完成。

地緣政治和政策變化曾經只是背景因素，如今已躍升至首要位置。舉例來說，英國2025年取消逾兩百年歷史的非居民稅制後，淨流失約1.65萬名百萬富豪，財富估計高達920億美元（約新台幣2.91兆）。

過去移民多為追求機會或稅收優勢，如今則是保護型驅動。Savory Partners創辦人指出，「保護」已與「成長」並列主因，富豪更重視資產安全、世代傳承與營運靈活性。Greenback國際稅務顧問年度調查顯示，2025年有49%在海外的美國公民考慮放棄國籍，較去年大幅增長，主因對政府或政治方向不滿。

未來全球財富與人才有望集中於具政策預測性與法律保障的少數國家。阿聯）零個人所得稅、免財富稅和資本利得稅及高度靈活黃金簽證，吸引去年約9800名百萬富豪遷入，居全球之冠。

歐洲則以葡萄牙、希臘黃金簽證持續受青睞，義大利、摩納哥、瑞士等以長期穩定與稅收優勢吸引富戶。新加坡則憑藉金融制度穩健和高管入門門檻，成為資產分散的穩定選項。

加勒比海地區也興起國籍規劃方案，像安提瓜與巴布達、格瑞納達、聖克里斯多福與尼維斯等，成為歐洲居留策略的補充選擇。沙烏地阿拉伯「特許居留計畫」自2024年擴大後，亦已核發逾8000份許可。

專家普遍認為，這波財富大遷徙已不再是小眾現象，而是全球億萬富豪面對政治與金融不確定的長期防禦性策略，各國政府將如何回應這波趨勢，兼顧稅收、人才及金融穩定，值得高度關注。

