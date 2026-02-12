眾議院無視川普 表決終止美國對加拿大關稅

美國眾議院週三（11日）通過法案，旨在終止對加拿大徵收關稅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由共和黨控制的美國眾議院週三（11日）通過一項旨在終止總統川普（Donald Trump）對加拿大徵收關稅的法案，這表明在期中選舉即將到來之際，人們對白宮的經濟議程感到愈來愈焦慮。

《彭博》報導，川普先前曾威脅，要否決這類法案，使得該法案最終立法的可能性微乎其微。但隨著6名共和黨議員的倒戈，以及幾乎所有民主黨人的反對，凸顯了川普在眾議院微弱多數席次上日益岌岌可危的地位。

這項法案的通過也正值川普私下考慮退出他首個任期內簽署的美墨加貿易協定（USMCA）之際，此舉將加劇北美地區的貿易緊張局勢。目前，從加拿大進口的商品當中約8成符合美墨加協定規範，因此免關稅。

共和黨正努力在今年11月保住對眾議院和參議院的控制權，但由於川普在經濟和移民問題上的支持率不斷下滑，這項工作變得更加困難。

在投票期間，川普明確表示，任何在關稅議題上和他作對的共和黨人，都將面臨政治後果。川普在社群發文寫道，任何共和黨人，無論是在眾院還是參院，如果投票反對關稅，都將在選舉時遭受嚴重後果，這其中也包括黨內初選。川普提到，關稅給美國帶來了經濟和國家安全，任何共和黨人都不應該未破壞這項特權負責。

週三的表決對眾院議長強生（Mike Johnson）造成了打擊，強生是川普的堅定盟友，過去幾個月來一直帶頭阻擋與關稅相關的法案提交眾議院審議。不過，這種情況在週二正式結束，當時3名共和黨人和民主黨人一起否決再次延長封鎖的提案。

除了對加拿大的關稅之外，同樣由共和黨控制的參議院也投票決定放棄川普對巴西徵收的關稅和以緊急狀態為名義的全球關稅。然而，國會的決議仍需要經由美國總統簽署才能正式成為立法，或需要以壓倒性多數通過，才能推反總統的否決，因此議員們不太可能光是通過立法就迫使川普放棄相關經濟政策。

