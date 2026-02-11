這兩國「食用葡萄」進口談判了20年 好辛酸！終於獲准了

南非農業部已確認，南非共和國已獲得向韓國出口食用葡萄的市場准入。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球排名第四大食用葡萄出口國的南非希望進入韓國市場，兩國談判了20年，終於獲得首爾政府的批准。南非農業部已確認，南非共和國已獲得向韓國出口食用葡萄的市場准入。韓國當局已於2026年1月23日通知南非市場開放，一旦貨物準備就緒，即可開始出口。

進入韓國市場的談判始於20多年前。隨著兩國持續的技術磋商，談判進展加快，其中包括2025年2月在南非進行的實地考察。這次考察最終達成了關於韓國對南非食用葡萄的植物檢疫進口要求的協議。

南非是全球五大食用葡萄出口國之一。食用葡萄產業為南非農業部門貢獻了出口收入和就業機會。根據南非食用葡萄產業協會統計，南非約55%的食用葡萄出口至歐盟，約20%出口至英國。2025-2026出口季正在進行中，預計出口量將達到7940萬箱（每箱4.5公斤），比上一季成長0.6%。

所有從南非出口到韓國的食用葡萄必須符合既定的植物檢疫和食品安全要求。向該市場供應葡萄的出口商、生產單位和包裝廠必須在農業部註冊，並取得分配的生產單位代碼和包裝廠代碼。

註冊生產單位必須遵守良好農業規範。這些規範包括果園衛生、採用綜合蟲害管理或其他控制措施，以應對韓國在生產期間確定的檢疫有害生物。





