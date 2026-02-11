走不出通縮！中國1月CPI增幅低於預期 PPI連跌40個月

中國通縮壓力持續。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國1月消費性通貨膨脹增幅低於預期，而生產者物價連跌40個月，顯示在欠缺強有力的刺激措施下，中國的通縮壓力持續。

中國國家統計局11日公佈，1月消費者物價指數（CPI）年增0.2％，低於經濟學家預期的年增0.4％與前1月的0.8％；月增0.2％，也低於經濟學家預期的0.3％增幅。排除波動大的食品與能源價格，核心CPI上漲0.8％，低於前1月的1.2％增幅。

數據顯示，中國一月生產者物價指數（PPI）年減1.4％，優於經濟學家預測的1.5％減幅，較前1月的年減1.9％跌幅收斂，月增0.4％，為連續第4個月上升，部份原因是近幾月全球金價飆漲所致。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，1月CPI增幅下滑主因在於去年農曆春節在1月，導致基期較高，國際油價變動使能源價格降幅擴大也是原因之一。

CNBC報導，工廠出廠價格通縮已持續逾3年，衝擊中國製造業者的獲利能力，去年多數時間，這些業者承受消費者信心不足與美國貿易政策導致的生產干擾等壓力。

自疫情結束以來，中國一直難以擺脫通縮環境，房地產長期低迷以及就業前景不明使情況雪上加霜。

標普全球評級近日下調今年中國房地產銷售預測，從去年10月預測的年減5％至8％進一步跌10％至14％。

分析師報告說，「中國房市的低迷已固化，只有政府有能力消化過剩的庫存」，他們補充，政府可以購買更多未售出房地產，作為保障性住房，但迄今為止，相關努力都十分零散。

一度佔總體經濟逾4分之1中國房市，年銷售額短短四年就縮減一半。北京打壓開發商高度依賴債務的成長模式，導致中國房市最初的跌勢，而消費者對住房的需求迄今尚未回升。

通縮壓力以及房市不振導致中國的財政收入佔GDP比例，從2021年以來已下降4.8個百分點至17.2％，公共債務佔GDP比例則從2019年擴大40個百分點至去年達116％。

