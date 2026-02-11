台達電鎖定日本ESS市場 攜手古河電池3年拚導入500MWh

台達電強化東北亞戰略佈局，攜手日本電池廠古河電池簽約建立夥伴關係。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）強化東北亞戰略佈局，攜手日本電池廠古河電池簽約建立夥伴關係，鎖定當地蓄電系統（ESS）市場，將結合台達電在電力電子與能源管理系統（EMS）的技術優勢，以及古河電池在電池品質與本土服務網絡的布局，共同推動工業與系統級蓄電應用，目標在未來3年內累計導入500MWh蓄電容量，深化日本儲能市場布局。

台達電指出，隨著日本加速推動脫碳政策，再生能源占比持續提升，電力系統對於穩定調度與電力韌性的需求日益升高，蓄電系統不僅是平衡電網的重要關鍵，也逐步成為企業用電與能源管理的核心基礎設施。此次與古河電池合作，正是看準日本市場對高可靠度蓄電系統、完善售後維運以及長期服務能力的高度要求。

請繼續往下閱讀...

在產品與解決方案布局上，雙方將以台達電既有的「C系列」為基礎，結合雙方技術，推出面向日本市場的整合式蓄電系統「FBESS」。該系統採用模組化設計，在兼顧高輸出與省空間配置的同時，也能因應不同用戶需求進行彈性擴充，並符合日本補助與法規條件，鎖定系統級與商用、工業級應用場域。

台達電進一步說明，FBESS將搭配自家能源管理系統DeltaGrid，可支援多元應用情境，包括需量反應、再生能源自用最佳化以及電力市場交易等，透過智慧化控制，協助用戶在複雜的電力環境中提升蓄電系統的經濟效益與使用效率。相關系統也可因應日本電力市場制度，支援多用途與跨場域的能源調度需求。

在服務與維運分工上，台達電負責系統整合與能源管理平台，古河電池則憑藉其遍布日本全國的服務網絡，承擔電池品質管理、保守維修以及現場支援等工作。在明確分工之下，雙方看好有助於確保系統長期穩定運作，降低用戶在導入大型蓄電系統時的營運風險。

展望後市，兩家企業目標於未來3年累計導入500MWh蓄電容量，應用場域涵蓋系統級蓄電站、公用事業、商業設施、製造工廠、物流倉儲以及重視備援能力的用電大戶。台達電看好，透過此次策略合作，可望進一步強化集團在日本能源基礎建設與儲能市場的能見度，並為後續能源管理與智慧電網相關商機鋪路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法