1月稅收年增20.5％ 證交稅飆破400億創史上新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台股今封關大漲532點，財政部公布1月全國稅收2644億元、創歷年同月新高，年增20.5%；其中證交稅表實徵淨額439億元、創歷年單月新高，年增1.7倍、為近2年最大增幅，連續6個月正成長。財政部表示，台股開春氣勢如虹，加權指數快速攀升，上市櫃日均量暴增至9107億元，帶動證交稅大幅成長。

財政部並修正2025年全國稅收3兆7879億元、創歷年新高，年增0.7%；但較預算數短少143億元、預算達成率99.6%，為近5年首度短徵；其中中央政府短少251億元、達成率99.1%，地方政府短少19億元、達成率99.8%，中央特種基金則高出128 億元、達成率108.5%。

根據統計，1月全國稅收2644億元，較去年同月增加450億元，主因農曆春節落點不同及股市交易熱絡，以證交稅增加274億元、營業稅增63億元、綜所稅增46億元較多。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，1月證交稅及印花稅創歷年單月新高 ，綜所稅、遺產稅、贈與稅、證交稅、期交稅、營業稅、印花稅、娛樂稅則創歷年同月新高。

其中，1月營所稅46億元、年增61.7%，主因去年同月有大額退稅案件，以及特殊會計年度企業結算申報自繳稅額成長所致。綜所稅527億元、年增9.6%，主因盈餘分配與權利金所得扣繳稅款俱增。營業稅1122億元、年增5.9%，主因國內

需求穩定，且資通與視聽產品、礦產品、電子零組件等進口稅額增加；但出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

至於證交稅，1月上市櫃股票平均每日成交值為9107億元、創歷史新高，帶動證交稅突破400億元、達439億元，年增1.7倍、為近2年最大增幅。劉訓蓉表示，台股開春氣勢如虹，隨著AI需求強勁，台積電營收及財報亮眼，以及台美對等關稅協議底定等帶動，加權指數站上3萬點且持續創高，較去年12月大漲3100點，創史上最大單月漲點、增幅10.7%，成交量也明顯放大。

房市方面，劉訓蓉表示，1月房地交易相關稅收多呈正成長，其中土增稅實徵淨額67億元、年增8.4%；契稅15億元、年增45.1%，均是連續10個月雙位數負成長後首度轉正，也都受農曆春節落點不同，工作天數較多影響1月個人房地合一稅20億元、年減1%，連續10個月負成長，但減幅明顯收斂，為2025年4月以來最小減幅。

