線上遊戲喊「寶貝」搏感情？數發部揭假交友騙點數標準套路

〔記者邱巧貞／台北報導〕春節連假，除了圍爐團聚，不少民眾也選擇與親友線上組隊，在虛擬世界中交流互動、放鬆紓壓。然而，隨著遊戲消費需求增加，詐騙集團也趁勢鎖定玩家下手，數發部數位產業署特別提醒玩家在準備「課金」提升遊戲體驗前，務必牢記「遊戲點數防詐3不2要」原則，才能守住荷包、安心玩樂。

數產署指出，常見的線上遊戲詐騙手法，多半從假交友開始。詐騙者利用虛擬身分在遊戲聊天室噓寒問暖，透過甜言蜜語迅速拉近距離，甚至以「腦公、腦婆、寶貝」等稱呼博取信任，接著謊稱想線下見面，要求受害者先到超商購買遊戲點數卡。一旦玩家交出卡號與密碼，對方隨即消失，造成金錢損失。

為協助民眾提高警覺，數產署提出「3不2要」防詐心法，包括：不私下交易遊戲點數或帳號、不點擊來源不明的可疑連結、不隨意提供點數卡號與密碼；同時要對異常狀況保持警覺、要查證任何可疑或不實訊息，以降低受騙風險。

在制度面上，數產署也從多個環節加強防護，包括在點數業者端導入不定期OTP驗證機制、在線上遊戲端監控異常儲值行為、在四大超商依營業規模設置購買限額與警語提醒，以及在線上客服端增加人力支援，並輔導重點業者推出延遲入點與線上鎖卡等機制，爭取即時止損的空間。數發部也呼籲玩家保持警覺、理性消費，讓春節假期在歡樂之餘遠離詐騙風險。

