萊爾富最後一名台積電股票得主降臨這門市 累計送出28張股票

〔記者楊雅民／台北報導〕萊爾富今（11）日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第5波公開直播抽獎，順利抽出最後一名「台積電股票」的幸運得主，「馬年發財卡」幸運降臨楠梓高梓店，中獎抽獎編號為「0660347」。

依今（11）日台積電收盤價1915元估算，市值約新台幣191.5萬元，實際中獎股票價值將以辦理股票贈與轉帳前一日的台積電收盤價為準。

中獎名單將於2月12日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於2月26日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續股票贈與轉帳。

萊爾富表示，「馬年發財卡抽股票活動」即將進入尾聲，自2024年「金蛇年發財卡」祭出抽台積電股票活動以來，累計已創造出28位幸運消費者成為台積電股東。

萊爾富提醒，活動將持續至2月22日，2月25日還將抽出最後兩位「輝達（NVIDIA）股票」幸運得主，壓軸好康即將揭曉，錯過就要再等一年！想成為下一位科技股股東的消費者，務必把握最後時間前往萊爾富購買馬年發財卡，為自己拚一次好運。

