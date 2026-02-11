中國又要挖台灣邦交國！美國會驚爆魔爪盯上「這國」

中國不斷利誘台灣邦交國與台灣斷交。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕近期才傳出宏都拉斯有意與台灣復交消息，10日美國國會聽證會上，台灣邦交國海地，卻驚傳出「中國對破壞海地與台灣的關係有著濃厚的興趣」，持續向海地提供財政援助和基礎設施融資，以及優惠和無息貸款，以換取海地接受一個中國原則。

海地是台灣少數邦交國之一。10日美國國會聽證會上，加勒比海安全集團執行長兼主席Austin Holmes表示，海地是正式承認台灣的12個國家之一，因此，「中國對破壞海地與台灣的關係有著濃厚的興趣」。

請繼續往下閱讀...

根據Austin Holmes證詞指出，中國政府正積極透過經濟與政治誘因，包括財務資助與基礎建設等項目，吸引海地領導層，尋求推動「一個中國原則」。

此外，Austin Holmes表示，中國也已在海地成立其商務發展辦公室，進一步擴張影響力，若美國不加強介入，中國在海地的影響力將繼續擴大，可能改變現有的外交格局，進一步侵蝕台灣在加勒比海與中南美洲地區的邦交支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法