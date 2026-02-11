1張圖看懂台灣有多威！瑞典記者驚豔這樣說

台灣半導體產業在全球科技供應鏈扮演不可或缺的關鍵角色。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣半導體產業在全球科技供應鏈扮演不可或缺的關鍵角色，特別是台積電明年晶圓代工市佔率可望超過7成，霸主地位難撼動。瑞典記者悠野（Jojje Olsson）在社群平台轉PO一張圖，大為驚豔。他說，這個小島上竟然聚集這麼多世界級公司，有領先的半導體和消費性電子產品製造商，還有自行車廠。

悠野轉PO的圖由《印象台灣》（Eyes On Taiwan）繪製，圖中點出台灣知名企業在台總部，其中科技廠群聚的新竹就是台積電總部所在地，當地還聚集很多科技大廠，聯電、聯發科等。中部則有自行車大廠-巨大；南部則有日月光投控、統一集團、光陽機車等等。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛留言稱，「真正的矽島」、「太不可思議了」、「全世界應該團結起來保衛台灣」。還有網友誇讚，「這很大程度上與優秀的人們和文化有關」、「台灣已成為我最喜愛造訪的國家」。

當然也有網友對於圖中標出連鎖手搖飲料品牌「50嵐」感到訝異。

Pretty amazing how many world-class companies that can be found on this small island.



Leading semiconductor and consumer electronic manufacturers, several outstanding aircraft carriers and of course the bicycle factories! pic.twitter.com/gt94l0zaKH — Jojje Olsson （@jojjeols） February 10, 2026

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法