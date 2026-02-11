自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

1張圖看懂台灣有多威！瑞典記者驚豔這樣說

2026/02/11 18:09

台灣半導體產業在全球科技供應鏈扮演不可或缺的關鍵角色。（歐新社）台灣半導體產業在全球科技供應鏈扮演不可或缺的關鍵角色。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣半導體產業在全球科技供應鏈扮演不可或缺的關鍵角色，特別是台積電明年晶圓代工市佔率可望超過7成，霸主地位難撼動。瑞典記者悠野（Jojje Olsson）在社群平台轉PO一張圖，大為驚豔。他說，這個小島上竟然聚集這麼多世界級公司，有領先的半導體和消費性電子產品製造商，還有自行車廠。

悠野轉PO的圖由《印象台灣》（Eyes On Taiwan）繪製，圖中點出台灣知名企業在台總部，其中科技廠群聚的新竹就是台積電總部所在地，當地還聚集很多科技大廠，聯電、聯發科等。中部則有自行車大廠-巨大；南部則有日月光投控、統一集團、光陽機車等等。

網友紛紛留言稱，「真正的矽島」、「太不可思議了」、「全世界應該團結起來保衛台灣」。還有網友誇讚，「這很大程度上與優秀的人們和文化有關」、「台灣已成為我最喜愛造訪的國家」。

當然也有網友對於圖中標出連鎖手搖飲料品牌「50嵐」感到訝異。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財