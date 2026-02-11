配置高雄港！台灣最大匹馬力拖船啟用 主要功能及配備曝

6400匹馬力拖船。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕為確保超大型貨櫃輪進出港安全，台灣港務港勤公司打造第3艘6400匹馬力拖船，連同2艘3600百匹馬力拖船，今天一併交船啟用。港勤公司強調，6400百匹馬力拖船為台灣最大型，總計3艘均配置在高雄港。

台灣港務港勤公司指出，這次新造拖船在設計與建造階段，就特別著重動力性能、作業穩定性及整體安全等級，除全面符合國際相關規範外，並通過日本船級協會及驗船中心認證，進一步提升靠離泊作業效率與航行安全。

港勤公司強調，新船導入節能減碳設計，特別在靠岸待命期間配置儲能系統，可有效降低柴油發電機使用頻率，減少燃料消耗與碳排放，落實低碳航運及淨零轉型政策。

港勤公司表示，6400匹馬力拖船主要因應超大型貨櫃輪，以確保貨櫃輪進出港過程的安全。除港區船舶靠離泊作業，3艘新船也可支援離岸風電運維、海事工程拖帶、新能源船舶靠泊及海難救助等多元任務。港勤公司持續強化船隊汰舊換新、專業人力培訓、作業制度與設備管理，確保港區運輸安全。

