焦點股》台積電：元月營收猛 股價衝1905元新天價

台積電元月營收猛，股價衝1905元新天價。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠AI對先進製程需求大爆發，台積電（2330）昨公布2026年1月營收破4千億元大關，創單月營收歷史新高，激勵台積電ADR上漲1.83％，台股今封關，台積電今股價開平走高，截至9點31分，最高衝達1905元，創新天價，上漲25元、漲幅逾1%，市值達49.4兆元，再創新高。

美股10日收盤各指數表現不一，道瓊工業指數漲52.27點，標普500指數跌23.01點，以科技股為主的那斯達克指數下挫136.2點，費城半導體指數跌55.45點，台積電ADR上漲1.83%，收在361.91美元。

請繼續往下閱讀...

台積電昨公布1月營收高達新台幣4012.55億元，一舉月增達19.8%、更年增達36.8%。

2月值農曆過年、年假長，預估部分客戶提前出貨，台積電2月營收將較1月下滑。

台積電今年第一季預估美元營收達346-358億美元，以中位數估約季增4%、年增38%，依美元兌新台幣匯率31.6為假設基礎，新台幣營收約1兆933億元至1兆1312億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法