2026全球生活成本指數出爐！瑞士僅排第4 台灣名次曝光

〔財經頻道／綜合報導〕儘管許多地區的通貨膨漲有所緩解，但生活成本仍是全球面臨的重大挑戰，根據最新的生活成本指數排名，百慕達是全球生活成本最高的地區，以高物價著稱的瑞士整體排名則在第4名。

《Numbeo》公佈2026年全球生活成本指數，自2020年以來，已有28個國家房價上漲超過50％，墨西哥、德國和馬來西亞等國的食品雜貨價格也大幅上漲，持續對全球家庭預算帶來壓力。針對155個國家和地區的調查顯示，百慕達是全球生活成本最高的地區，這個英國海外領土是高階房地產、豪華旅遊和離岸財富的代名詞。

世界上生活成本最高的許多地方都是島嶼，而且往往是避稅天堂或金融中心，財富高度集中，加上對進口的嚴重依賴，推高了這些島嶼經濟體的物價。開曼群島、美屬維京群島分別排在2、3名，澤西島澤排在第8名。

瑞士排在第4名，除了瑞士法郎強勢走勢之外，高薪和高生活水準也明顯推高了物價。值得注意的是以城市來看，瑞士幾乎包辦了最昂貴城市的前幾名，蘇黎世被評為2026年全球生活成本最高城市，其次是日內瓦、巴塞爾、洛桑、盧加諾和伯恩。

新加坡是亞洲生活成本最高的國家，排在第9名，土地資源有限推高了當地房地產價格，加上星國對進口的依賴，約佔整體食品供應的90％，進一步加劇了成本壓力。

這項指數衡量了包括租金在內的日常支出，並以紐約為基準，如果一個國家的指數為80，相當於物價比紐約低20％，分數高於100則代表日常開銷相較於紐約更高。

台灣今年以49.7排在第57名，超越了位居66名日本的47.5，物價最高的台北生活成本指數達54.7，東京則為54.2。去年，日本生活成本指數為45.6，排在全球第44名，台灣則以44.7排名第47名。

