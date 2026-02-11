包括社區門禁密碼！酷澎逾3300萬用戶個資外洩 歹徒瀏覽近1.5億個資

南韓政府10日公布對電商酷澎用戶個資外洩事件的初步調查結果，認定逾3300萬用戶個資遭到洩露。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓科學技術資訊通信部（科技部）10日公布對電商酷澎（coupang）用戶個資外洩事件的初步調查結果，認定逾3300萬用戶的個資遭到洩露，歹徒非法瀏覽的個資更達近1.5億項。

酷澎去年11月通報發生大規模用戶個資外洩事件，外流資料包括姓名、電話、電郵地址及配送資訊，似乎波及酷澎絕大部分用戶。當時，酷澎公布公司內部調查結果，宣稱僅3000個帳戶的個資外洩。

韓聯社報導，南韓科技部調查小組對酷澎伺服器去年11月29日之後的25.6TB網站存取紀錄進行了分析。結果顯示，酷澎「我的資訊修改頁面」中，約3367萬用戶的個資遭洩露，包括用戶姓名、電子郵件等。在「收貨地址列表頁面」，涉案人員累計非法查詢約1.48億項個資，包括姓名、電話號碼、收貨地址，甚至包含社區門禁密碼等。

考量部分酷澎用戶在為家屬、朋友等第三方下單後登錄其資訊的狀況，且上述調查結果尚未包含酷澎上週另被爆出的16.5萬個受害帳戶，預計受害規模將進一步擴大。

調查小組掌握的個資外洩規模明顯少於酷澎1名前中國籍員工最初主張的數字。該員工曾於去年11月25日向酷澎發送恐嚇電郵，稱其已掌握1.2億項以上的收貨地址、5.6億項以上的訂單資訊，以及3300萬項以上的用戶電郵資訊。

調查小組指出，該中國籍人員在酷澎任職期間，曾負責設計用戶驗證系統。其自去年1月起發現酷澎伺服器認證系統存在漏洞並測試可攻擊性後，於同年4月14日至11月8日非法收集用戶個資，但相關數據是否被傳輸至外部雲端尚不得而知。

