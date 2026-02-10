中國房市進「加護病房」！標普：今年新屋銷售量恐再跌14％

標普預估，中國房地產今年將持續低迷，新屋銷售量跌幅可能年減10%至14%，比該公司去年10月預估的5%至8%跌幅還要擴大。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場危機還見不到底部！CNBC報導，標普全球評級（S&P Global Ratings）預估，中國房地產今年將持續低迷，新屋銷售量跌幅可能年減10%至14%，比該公司去年10月預估的5%至8%跌幅還要擴大。

標普分析師指出：「這波房地產低迷是如此根深蒂固，只有中國政府才有能力吸收過剩庫存。中國政府應能收購更多未售房屋，來創造讓民眾都買得起的環境，但迄今所有努力都很零碎。」

中國房地產市場曾占國內生產總值（GDP）的逾四分之一，但在4年內銷售量就腰斬。中國人民銀行和住建部2020年８月祭出「三道紅線」房企融資新規，以管控高槓桿房企，防範金融風險，引發這波房地產危機。

經濟學家長期以來就警告中國房地產市場的過度建設問題，但儘管銷售量直直落，開發商仍繼續蓋房子，導致連續6年出現龐大的「爛尾樓」問題。

標普分析師指出：「中國新屋庫存過剩，使得房地產市場復甦遙遙無期，過度供應將使今年房價再跌2%至4%，與去年的跌幅類似。房價持續下跌已衝擊購屋者的信心，這是個無法輕易擺脫的惡性循環。」

標普分析師說，中國主要城市房價去年第4季進一步下跌，特別令人感到憂心，「我們先前還認為這些市場很健康，可能成為中國全國房地產復甦的起點」。標普報告指出，北京、廣州和深圳去年房價至少達3%，上海是唯一上漲大城市，漲幅達5.7%。

去年5月，標普預估2025年新屋銷售量將下跌3%，去年10月修正為下跌8%，結果2025年新屋銷售量下跌12.6%至8.4兆元人民幣（下同，新台幣38.4兆元），比2021年最高峰時的18.2兆元（新台幣83.1兆元）腰斬。

標普表示，如果今明2年新屋銷售量都是下跌10%，該公司所評級的中國10大房企中，有4家的評級可能遭調降。

