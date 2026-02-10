台灣代表處更名？立陶宛執政黨揆稱絕不向北京「卑躬屈膝、自取其辱」

立陶宛執政的社會民主黨主席明道加斯辛克維丘斯表示，立陶宛在尋求恢復與北京關係的過程中，絕不會自取其辱，也不會向北京卑躬屈膝。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕立陶宛執政的社會民主黨主席明道加斯辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）週二（10日）表示，儘管有關恢復與北京關係的討論再次出現在檯面上，但立陶宛不會為了與中國關係正常化而損害自身尊嚴、或「自取其辱」。

辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）表示，立陶宛希望改善與中國的關係，但不會採取屈從的姿態。他拒絕透露政府是否會考慮更改台灣駐維爾紐斯代表處的名稱，而這正是立陶宛和中國之間的關鍵爭議點。

請繼續往下閱讀...

辛克維丘斯在周二電台Žinių Radijas播出的採訪中說：「立陶宛在尋求恢復與北京關係的過程中，絕不會自取其辱，也不會向北京卑躬屈膝」；「我們將維護尊嚴，保住顏面。」

他表示，目前尚未採取任何重大步驟來實現關係正常化，但他強調，任何進程都將建立在國家平等和尊重立陶宛的基礎上。他說：「我們必須感受到那些想要與我們恢復關係的人的尊重。」

立陶宛總理英加·魯吉涅涅（Inga Ruginienė）日前在接受波羅的海通訊社（BNS）採訪時表示，立陶宛允許以台灣命名的代表處在維爾紐斯開設，卻未與歐盟和美國協調行動，犯下了錯誤。這再次引發了關於立陶宛與中國關係的爭論。她也表示，立陶宛正在與中國關係正常化進行諮詢。

中國對此回應稱，敦促立陶宛糾正北京方面所稱的在發展對台關係方面犯下的錯誤，並表示這些步驟對於創造恢復雙邊關係的條件是必要的。

多年來，立陶宛和北京就如何恢復外交代表權問題一直存在分歧，起因是台灣代表處的名稱爭議。自去年5月中旬以來，中國在立陶宛沒有正式的外交官或其他人員。自2021年該代表處啟用以來，雙邊貿易也大幅下滑。辛克維丘斯再次拒絕透露立陶宛是否會更改台灣代表處的名稱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法