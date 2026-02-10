買車前必看！2026年春季前「5款日系車」價格有望大幅下降

《GOBankingRates》指出，2026年春季前，5款可靠的汽車價格將大幅下降。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕如果說有什麼比「耐用的好車」更棒，那一定是「又耐用、又變便宜的好車」。美國理財網站《GOBankingRates》指出，每到年底，車商通常會為了清空庫存、迎接新款車型而下調售價。那麼，哪些「耐用度高」的車款，有機會在2026年春季前出現明顯降價？報導整理出5款車。

1.Toyota Prius（油電混合）

根據JD Power的耐用度研究，Toyota在品牌可靠度中排名第四，其中油電混合車款的可靠度普遍高於純燃油車。Toyota表示，2026年Prius油電款的建議售價（MSRP）為2萬8550美元起，本就比多數同級車便宜。但專家指出，舊年式車款可能很快會降價。CarEdge.com汽車分析師Justin Fischer表示「Prius是一款經過時間考驗的油電車，但隨著消費者偏好轉向大型跨界休旅，銷量正在放慢。」他補充，2026年Prius很可能會出現價格調整或新的購車優惠，這意味著2025年及更早車款的整體入手成本有機會下降。

2.Toyota RAV4

Toyota RAV4延續品牌一貫的高可靠度。更吸引人的是，2026年款RAV4起跳價僅3萬1900美元，較2025年款便宜2100美元。隨著新年式車款到位，價格下修的可能性也隨之增加。Fischer指出「RAV4長期被視為最可靠的小型跨界休旅，過去銷量快、幾乎沒有促銷空間，但隨著2026年新車上市，這種情況將在2026年初出現變化。」

3.Honda CR-V

在JD Power耐用度研究中，Honda表現略高於平均；RepairPal則給CR-V高達4.5顆星（滿分5星），在26款小型SUV中排名第二。2026年Honda CR-V的起跳價為3萬920美元，略低於2025年款的3萬100美元。但真正影響價格的關鍵在於競爭。Fischer認為，新一代Toyota RAV4將迫使Honda對CR-V提供折扣以維持競爭力。他直言「在短期內沒有重大改款的情況下，這款高度可靠的CR-V，2026年將非常適合談價、拿折扣。雖然鎂光燈可能在RAV4身上，但真正撿到便宜的，會是CR-V買家。」

4.Toyota 4Runner

榜單再次出現Toyota，這次是全尺寸SUV的4Runner。2026年款起跳價為4萬1570美元。AutoInsurance.org汽車產業專家Melanie Musson表示「4Runner非常受歡迎，因為車主通常會長期持有，口碑也不斷傳開，如果你想要一台不太會出問題的車，4Runner就是選擇。」根據KBB，2025年款4Runner起跳價為4萬2220美元，與2026年款差距不大，但未來幾個月仍可能下修。Musson也指出，兩個年式之間並沒有重大更新，意味著選擇2025年款可能更省錢。

5.Toyota Camry（油電混合）

Musson指出，油電車與電動車通常庫存較高，因此價格下修並不罕見。其中之一便是2026年Toyota Camry Hybrid，起跳價為2萬9000美元，僅比2025年款高出300美元。在庫存壓力下，這類車款也具備進一步降價的空間。

