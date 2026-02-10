覺得被網路掏空？微軟調查揭：數位矛盾下最大的共同恐懼是它

微軟調查揭示，數位時代下人們前所未有地依賴網路，也比以往更渴望一個安全可信的線上環境。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕科技大廠微軟在今（10）日「全球網路安全日」，連續第10年發布年度《全球網路安全問卷調查報告（Global Online Safety Survey）》，針對世界各地青少年與成年人進行網路使用經驗與風險認知調查。

報告指出，雖然網路科技持續提升工作效率與人際連結，但多數人的安全感卻未同步成長，高達64%的受訪者曾遭遇仇恨言論或網路詐騙，顯示數位風險已逐漸成為日常生活的一部分。

調查顯示，大眾對網路環境的心理感受呈現明顯兩極。一方面，多數人肯定線上工具帶來的便利性，都讓生活更加有效率；另一方面，也明顯感到安全感下降，在網路上更不安全且容易資訊過載，讓不少使用者感到焦慮與精疲力竭，形成高效率卻缺乏安全感的「數位矛盾」。

數據也顯示，現代網路環境正被三大核心威脅籠罩，其中，仇恨言論（35%）與暴力內容（27%）依舊猖獗，而「網路詐騙」（29%）則是跨越所有年齡層、被視為最深層不安的恐懼。

此外，「數位疲勞」現象也愈來愈明顯，越來越多受訪者對長時間待在螢幕前抱持負面看法，認為過度依賴網路不僅消耗精神，也可能抑制創意與專注力。

微軟在報告中也指出，多數受訪者期待平台與企業加強內容審查與防護機制，以降低仇恨言論、暴力影像與詐騙訊息的擴散，同時也希望獲得更清楚的使用指引與安全教育。

