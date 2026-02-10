科技業也難逃！下一次經濟衰退恐「最先消失」的15種職業

外媒報導，下一次經濟衰退中最有可能消失的15種工作。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕過去，疫情迅速擾亂全球經濟，對勞工來說保護自己的生計從來不嫌早。美國財經媒體指出，雖然在經濟衰退前有一些理財策略可以採取，但當你擔心工作安全時，很難為未來做規劃。不過，你仍然可以嘗試提前做好準備。以下是15種在經濟衰退時可能大幅裁減的工作。

1.科技業員工：過去人們認為科技公司工作穩定，但Meta、Amazon等大型企業的裁員顯示並非如此。如果科技公司因擔心經濟衰退而裁員數千人，真正的衰退可能意味更多裁員。不過，科技業員工通常具備創建副業的能力。

2.旅遊與旅館飯店業：依賴可支配收入的產業在衰退中最容易受挫，因此旅館飯店、航空公司、旅行社及其他旅遊相關工作可能面臨困境。當人們錢不夠或不願花錢時，他們不會預訂假期。這對疫情期間已受重創的旅遊業尤其嚴重。

3.藝術與娛樂業：人們為了省錢，會先削減娛樂支出，例如戲劇、音樂會、博物館等活動。由於娛樂非必需品，經濟困難時很多人不會優先考慮，從業者可能面臨裁員，直到可支配收入回升。

4.零售業：疫情改變了零售行業，更多人轉向線上購物。實體店員工可能因此減少工時或失業。好消息是，線上零售的崛起也可能帶來新的職位機會。

5.房地產：經濟衰退意味人們不太可能買房，尤其是抵押貸款利率過去一年翻倍。房市需求下降時，房地產經紀人的工作也會受影響。

6.可自動化的工作：自動化技術可能在衰退中加速淘汰工作。若電腦程式或機器人能更快、更便宜完成工作，公司可能裁員以節省成本。製造業、庫存管理及餐飲服務最容易受到影響。

7.服務業工作：餐飲業在疫情期間也受衝擊，衰退可能再次影響。人們外出減少，從服務員、廚師到接待、酒保都可能面臨風險。兼職從事服務業的人也應考慮副業。

8.美髮師與理髮師：雖然大家仍需理髮，但美髮服務價格不低，很多人可能為省錢而延後或在家自行理髮。

9.賭場員工：賭場員工面臨兩個風險，第一，人們在經濟緊縮時會減少賭博；第二，自動化及數位遊戲普及也減少了對賭場員工的需求。

10.倉庫工作：倉庫工作可能受自動化及需求下降影響而減少。若製造業活動在衰退期間下滑，倉庫工作也會減少。

11.運輸業工作：衰退可能影響運輸業，包括卡車司機、郵輪、航空及其他交通工作。與旅遊相關的運輸需求下降可能導致大規模裁員。

12會計師：當經濟緊縮時，人們可能自己報稅或管理財務，不再聘請會計師。此外，衰退會導致更多企業倒閉，會計師的工作機會也會減少。

13.建築業：個人或企業可能避免昂貴的翻修或新建工程，導致建築工人需求下降。屋主也可能延後非必要的工程，直到經濟回穩。

14.運動與休閒產業：人們削減不必要支出，運動賽事門票、運動用品及休閒活動如高爾夫可能被犧牲，從業者工時減少甚至失業。

15.汽車銷售員：當家庭收緊支出時，汽車銷售員及其他車輛銷售工作可能受影響。人們更傾向維護現有車輛並節省保險費。

