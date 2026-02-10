台灣人在東京購屋超狂佔外國買家60％ 日媒曝源自台灣關鍵兩擔憂

日本國土交通省的一項調查，台灣人在東京23區購買新公寓的外國人群體中佔比最高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據日本國土交通省的一項調查，2024年，台灣人在東京23區購買新公寓的外國人群體中佔比最高。在2025年上半年，台灣人也佔外國買家超過60%。朝日新聞報導，房地產業內部人士表示，台灣房價上漲，以及對台灣可能發生軍事事件的擔憂，正在推動台灣人赴日購屋的趨勢。

一位來自台灣新竹的購屋回頭客表示，她的主要目標是和丈夫在日本開始新生活。新竹被稱為台灣矽谷，是眾多晶片製造公司的所在地，其中包括巨人台積電。

這位32歲的女子尋求移民協助和其他服務。她說她正在考慮和丈夫一起移民日本，她的丈夫經營一家補習班。這對夫婦的家庭年收入約為新台幣300萬元，是台灣平均水平的兩倍多。

這對夫婦的首選目的地是岡山縣首府岡山市，他們透過岡山與新竹的姊妹城市關係了解這座城市。他們尤其喜歡這座日本城市的氛圍。該名女子表示，她和丈夫已經在岡山購買了一套二手公寓，並計劃在今年年底前搬到那裡居住。2025年，他們花費超過3000萬日圓在東京日本橋地區附近購買了另一套二手公寓作為第二住所。這間有廚房、面積約20平方公尺的一室公寓符合日本新的抗震標準。

這對夫婦計劃在日本透過出租工作室謀生。大約兩年前，他們在新竹購買一套60平方公尺的兩房公寓，公寓內設有起居室、餐廳和廚房，總價超過1.3億日圓。但他們決定賣掉那間公寓，因為償還貸款給他們的財務狀況帶來了沉重的負擔。

這位女士表示，「台灣物價飛漲，包括房地產在內，年輕人在這裡看不到未來」；「我想重新開始，決心獲得新生。」

這位女士說，他們的一些富裕熟人也在考慮在日本購買房產。她認識的一位醫生想把資產轉移到日本，以防台灣出現意外狀況。這位女士說，她認識的另一位工程師也想移民，以便讓孩子接受更好的教育。

日本不動產研究所對截至2025年10月世界各地不同城市高檔住宅區的新公寓價格進行了比較。研究表明，台北的相應房價指數為165.6，而東京元麻布地區的相應房價指數為100.0。

國土交通省的調查顯示，2024年外國居民在東京23個區購買了331間新公寓。台灣居民佔購買者的32%，其次是中國居民（19%）和美國居民（13%）。2025年上半年，台灣人的比例上升至62%。

2018年，在COVID-19疫情爆發之前，香港居民在購屋榜單上名列前茅，佔515筆收購案的28%，其次是中國和台灣居民，均為24%。

日本台灣房地產公司協會副總經理林嘉凱（音譯）指出，中國經濟低迷以及海外匯款的規定是造成此現象的原因，「來自中國的投資開始下降了」，37歲的林說，但台灣市場的需求依然強勁。

信義房地產株式會社（日本）是一家位於東京澀谷區的房地產經紀公司，是台灣一家公司的子公司，客戶中有很多台灣人。

信義日本公司官員太田東木表示，「疫情期間我們的收益有所下降，但現在已經超過了疫情前的水平。

2013年至2015年間，日本房地產市場備受關注，部分原因是首相安倍晉三的「安倍經濟學」刺激計劃，也因為東京成功申辦2020年夏季奧運會。在此期間，信義日本的交易量上升至每年近500筆。

東木表示，由於疫情影響，2020年年度交易量下降到300筆左右，但此後已回升，預計2024年和2025年將分別達到800筆左右。他說，這些購買行為一半用於居住，一半用於投資。

東木表示，一些以居住為目的的人將這些房產用作第二套住房，或作為他們在日本學習或工作的基地。千代田、中央、港口、新宿和澀谷這五個中心區域的房產需求尤其旺盛。這些區域內30%的房產售價在1億日圓以上，50%的房產售價在7000萬日圓以上。

東木表示，台灣面臨地緣政治風險，所以我相信不少台灣人在日本持有資產，以防萬一，因為日本的資產更安全。他說：「此舉很大程度上是出於資產多元化的願望，將閒置資金轉化為房地產，以應對通貨膨脹以及其他原因」。

他補充說，客戶分析表明，短期交易很少，長期持有量很多。許多賣家正在日本其他地方購買其他房產。「由於台灣房地產市場價格居高不下，日本房產顯得相對便宜，日圓貶值更是如此」，他說：「但或許盈虧考量並不能解釋一切。對日本市場的信心可能是這一切背後的真正原因。」

