台股封關前夕曝資安風險 台達電海外子公司遭網路攻擊

〔記者方韋傑／台北報導〕明日為台股農曆春節假期前的封關交易日，電源供應器大廠台達電（2308）今日晚間表示，集團偵測到海外子公司資訊系統出現異常登入企圖，經調查發現，海外子公司部分系統遭受網路攻擊，存在部分業務相關資料及員工個人資料外洩之虞。

台達電指出，資訊部門在偵測異常後，已立即啟動防禦程序，主動阻斷惡意連線並進行系統隔離，同時加強異常行為監控，以確保資訊系統安全。公司並協同專業資安顧問完成清查，目前海外子公司受影響之系統均已完成資安檢視，並已恢復正常運作。

針對外界關注的影響層面，台達電表示，經初步評估，本次事件對公司營運並無重大影響，整體資訊系統運作無虞，也未涉及保險理賠事宜。未來將持續提升公司及海外子公司在網路與資訊基礎架構上的安全管控，並加強存取權限與即時監控機制，以降低潛在風險，確保資訊安全與營運穩定。

回顧台達電1月營收496.75億元，月減7.5%、年增32.9%，創下歷史同期新高紀錄。其中，電源及零組件業績貢獻達到55%，基礎設施30%，自動化10%，交通5%，管理層預計在2月26日法說會更新2026年展望。

