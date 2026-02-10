遠傳1月EPS 0.36元 歷史同期新高

遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信（4904）2026年1月受惠於用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售挹注，單月營收達到96.63億元，年成長率達11.6%，創歷史同期新高，稅後淨利12.89億元，年成長率20.4%，每股盈餘（EPS）為0.36元，創下同期歷史新高。

遠傳指出，1月份行動通訊月租型用戶5G滲透率達47.8%，月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）持續成長，帶動整體行動服務營收持續增溫，達到52.52億元，創下同期歷史新高，並寫下自2021年3月以來連續59個月正成長的紀錄。

企業資通訊業務方面，遠傳表示，除了系統整合、物聯網以及雲端服務專案持續穩健交付，自今年起遠通電收納入合併報表，挹注智慧運輸相關業務表現，進一步帶動企業資通訊營收年成長率攀升至雙位數水準。

遠傳持續推進「永續智慧城市、智慧醫療、數位轉型、電信系統整合」四條龍，包含配合政府推動偏鄉遠距診療服務，隨著台東縣太麻里鄉衛生所正式啟動遠距專科門診，遠傳遠距診療平台正式達成台東縣全縣15鄉鎮市100%覆蓋的重要里程碑，助力台東縣實現醫療平權；遠傳自主開發多元綠色資通訊解決方案，協助新竹市政府布局公有充電設施，結合科技與數據達成智慧治理，讓公有充電樁成為智慧城市的重要基礎建設。

個人數位服務業務受惠於遠傳friDay影音及「遠傳守護網」持續成長，帶動整體數位生活服務營收穩定上揚。根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布的《114年通訊傳播市場報告》，遠傳friDay影音再度蟬聯本土OTT平台付費訂閱第一名，已連續四年穩居領先地位。

