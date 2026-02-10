台積電熊本廠升級3奈米的背後 分析師算出改造金額這麼多

台積電計劃將其在日本的現有工廠升級到3奈米製程，旨在滿足國內外市場對人工智慧的強勁需求。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕針對台積電在日本熊本縣二廠完工後將改為3奈米製程，外媒《電子工程時報》（Eetimes）周二（10日）報導，根據分析師估算，此次升級改造的價值可能高達200億美元（台幣6307億元）。

根據日前《讀賣新聞》報導，政府相關人士透露，台積電原先規劃在熊本縣菊陽町興建中的第二座工廠量產6至12奈米半導體，投資規模為122億美元（台幣3847億元）；如今改為提升至3奈米製程，總投資金額也提升至170億美元（台幣5361億元）。

而Eetimes指出，由於難以滿足市場需求，台積電正在日本進行升級改造。今年的資本支出預算高達創紀錄的520億至560億美元，比2025年成長高達37%。台積電暗示，未來三年將繼續加大投資。雖然台積電並未透露在日本的投資規模，但根據EE Times採訪的分析師估計，此次升級改造的價值可能高達200億美元。

分析師告訴EE Times，台積電計劃將其在日本的現有工廠升級到3奈米製程，旨在滿足國內外市場對人工智慧的強勁需求。

國際商業策略公司執行長漢德爾瓊斯（Handel Jones ）告訴《電子工程時報》指出，「台積電可能需要投資200億美元建造一座月產能2萬片晶圓的工廠，關鍵在於日本政府將提供多少資金。瑞薩電子和Socionext將是主要客戶。該晶圓廠將支持2奈米製程，未來可能支持1.4奈米製程。」

日本也正在加速半導體產業的發展步伐，向台積電和新創公司Rapidus投資數十億美元，以恢復日本在先進晶片生產領域的地位，而先進晶片生產是日本經濟的關鍵驅動力。

瓊斯指出：「ADAS（先進駕駛輔助系統）在日本是一個巨大的市場，而3奈米製程是ADAS的理想製程。」

SemiAnalysis分析師傑夫·科赫（Jeff Koch）表示，台積電在日本推進3奈米製程的主要目的是快速提升面向輝達等全球客戶的AI晶片供應。

科赫告訴《電子工程時報》：「目前，日本客戶對3奈米晶片的需求並不大。台積電並不認為這是一座服務於日本客戶的日本晶圓廠。這只是他們快速擴大全球3奈米產能的又一途徑，因為這座晶圓廠已經在建設中了。」

不過，台積電的升級改造還需要數年時間才能交付3奈米晶片；「該晶圓廠的真正量產可能要到2028年才會開始」，科赫表示。

日本首相高市早苗在一份聲明中表示，「從經濟安全的角度來看，在日本建立世界領先的半導體製造工廠意義重大」； 「熊本正在形成的半導體產業集群，也是我們根據區域未來戰略培育的產業集群中的佼佼者。我們將繼續與所在市政府緊密合作，推進這些舉措。」

日本政府先前已針對熊本二廠，在2024年拍板提供最高7320億日圓（約新台幣1476億元）補助。此次台積電擴大投資、提升製程水準，政府認為有助於大幅強化日本國內半導體製造能力，也正研議是否追加支援。

