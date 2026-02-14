住宅政策「老」當道2》半數縣市邁入超高齡 南部東部老成一片

2025年Q2、全國22縣市中，有11個縣市高齡人口占比逾2成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部最新發布的住宅資訊統計彙報，2025年第二季全國22縣市中，有11個縣市高齡人口占比逾2成，六都中則有台北市、高雄市，若以區域來看，南部、東部的縣市幾乎都已經邁入超高齡社會。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從縣市區域來看，只有西部新興產業可帶動人口移入來補充青壯年人口，否則傳統農業大縣，或是北部高房價城市，缺乏所得與消費合理匹配的地區，能留下來的只剩老年人口。

進一步觀察背後其實還隱藏許多問題，快速老去與快速崛起的區域，對於公共服務需求截然不同，除大眾運輸系統外，超高齡城市需要更充足的醫療、長照資源，而新興區域則需要更多教育、消費資源，這都涉及土地使用規劃及公共設施的投資，更需要背後支援營運的勞動力調配與補充。

根據世界衛生組織（WHO）與國際標準，當一個區域內65歲以上的高齡者占比達到20%以上，就是進入「超高齡社會」，進一步觀察住宅統計彙報，2025年第二季全國22縣市中、高齡者占比達20%以上的縣市，包括有台北市、高雄市、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣以及基隆市等共11個縣市，也就是全台半數縣市都邁入超高齡社會。

又以首都台北市的65歲以上高齡者占比最高、高達23.61%，也就是每4.23人就有1人是高齡長者。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台灣已經進入高齡社會結構，後面將衍生更多的社會問題，包括老人的醫療生活起居等，現在的住宅可能早年買的，還要爬樓梯等現實問題，都需要政府給予幫忙。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，超高齡社會下的房市發展極端化恐會更為劇烈，因都市化程度越來越高的緣故，以及都會區民眾接收房產資訊較發達，繼承、贈與件數應會持續創高，且價格相對有支撐。而偏鄉房子在屋主老去之後，年輕人離鄉工作後又不再回頭，容易出現年久失修、無人繼承的窘境，人老、屋老這種「雙老」的情況更甚於都會區。

