高市「早苗活」翻轉日本讓年輕人瘋狂 手包、粉紅筆全說了

日本首相高市早苗在年輕世代獲得超高支持率，甚至已經颳起一股被稱為「早苗活」的應援風潮。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本2月8日提前舉行的大選中，首相高市早苗以壓倒性優勢贏得三分之二的多數席位，標誌著日本當代政治的一個決定性時刻。高市早苗也引發了所謂的 「早苗活（Sanakatsu，サナ活）」、意外地成為年輕人中的一種文化現象。

外媒報導，與高市早苗相關的日常用品，包括她的手提包和她在國會做筆記時使用的粉紅色原子筆，都出現了人氣飆升的情況。這標誌著政治吸引力和個人品牌塑造的融合，這在當代日本政壇實屬罕見，有助於自民黨拓展其傳統支持者之外的影響力。

請繼續往下閱讀...

高市早苗的自民黨在選舉前擁有198個議席，此次選舉後贏得316個議席，在465個議席的眾議院中獲得了比戰後任何政黨都多的席位。加上她的執政聯盟夥伴維新會，高市早苗目前控制著 352個議席，這使她有可能在參議院中佔據多數席位，從而改變參議院的格局。

高市早苗在眾議院改選競選活動上，人群中不少都是過去被視為政治冷感的年輕面孔。她直率的溝通風格和勤勉的政治家形像也幫助她培養了強大的支持基礎，尤其是在年輕選民中。

在年輕世代獲得超高支持率，甚至已經颳起一股被稱為「早苗活」的應援風潮，從發言集會到穿搭、用品全都成支持者關注焦點，讓日本首相罕見地成為年輕人眼中的「政治偶像」。

高市早苗曾公開表示自己喜愛韓國海苔、使用韓國化妝品、觀看韓劇；並熱愛重金屬音樂。高市早苗曾自嘲年輕時相當「狂野」，打鼓時常因為用力過猛而敲斷鼓棒。

「Sanakatsu（サナ活）」這個新詞彙，將高市名字中的「Sana」與用來指粉絲應援活動的「活（katsu）」結合。支持者甚至辨認出高市使用的特定品牌原子筆與包包，相關商品隨即出現熱賣。

日本首相高市早苗罕見地成為年輕人眼中的「政治偶像」。（路透）

青年政治參與的非營利組織「NO YOUTH NO JAPAN」創辦人能條桃子（Momoko Nojo）指出：「女性成為首相這件事本身，就讓許多年輕人產生期待感。」

東京大學副教授藤田結子（Yuiko Fujita）分析，這種現象來自於「改變正在發生」的感受，過去政治由年長男性壟斷，如今出現背景不同的女性領導人，讓年輕人感受到體制可能正在鬆動。

高市的YouTube訂閱數突破85萬、X追蹤者超過260萬。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法